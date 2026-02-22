Horoscop 23 februarie 2026, cu Neti Sandu. Satisfacții profesionale

Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 23 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne vină gândul cel bun și vom face alegerile potrivite, ca să scurtăm drumul spre succes.

Neti Sandu

Vibrația zilei este 5 și s-avem curaj să ne aventurăm.

Horoscop 23 februarie 2026 – PEȘTI

O să dați drumul proiectelor noi ca să vă puneți planurile în aplicare și să vă bucurați de beneficiile unei munci pe care o faceți cu drag. Se observă succes la școală, la examene, la interviuri și o să faceți progrese vizibile.

Horoscop 23 februarie 2026 – BERBEC

O să mai scăpați de rate, facturi și o să vă redresați cu banii care mai intră azi sau mâine.

Horoscop 23 februarie 2026 – TAUR

Noutăți care s-ar putea să vă scoată din zona de confort și o să vă adaptați din mers situațiilor importante, de care ar putea depinde cariera voastră. O să dați zor să rezolvați problemele din trecut ca să începeți totul pe curat și să lucrați la un proiect nou.

Horoscop 23 februarie 2026 – GEMENI

Poate vă invită cineva în străinătate, posibil și cu treabă, și sunt acte de perfectat ca să vă puteți deplasa în siguranță (pașaport, viză, buletin). Vi se oferă poate o recompensă că ați muncit mai mult decât colegii și o să câștigați probabil o funcție.

Horoscop 23 februarie 2026 – RAC

Se poate să faceți o rezervare pentru weekend sau vacanță într-o stațiune de agrement ca să vă recreați, și poate biletele sunt mai ieftine în această perioadă. Sfera intelectuală e activată frumos și o să primiți note mari la școală, la examene, și spor la învățat.

Horoscop 23 februarie 2026 – LEU

Poate câștigați bani din colaborări sau ați vândut o casă sau o mașină și puneți o parte deoparte pentru investiții. E cineva care vine cu reproșuri și o să aveți un răspuns care să vă salveze, pentru că n-ați făcut nimic intenționat.

Horoscop 23 februarie 2026 – FECIOARĂ

O definitivare – poate mergeți la alt serviciu, ați trecut cu bine un examen, poate vi s-a aprobat un credit și o să vi se deschidă un nou traseu, un salt calitativ. Se poate să aveți o activitate de grup care să vă ofere satisfacții profesionale și să vă crească stima de sine.

Horoscop 23 februarie 2026 – BALANȚĂ

Se pare că o să-i dați de capăt unei probleme de sănătate și o să aveți mai mult spor la treabă și o să vă gândiți și la voi de-aici încolo, să nu rămâneți ultimii pe listă. O veste bună de la drum, vi se confirmă o rezervare și o să schimbați ordinea priorităților pentru a lăsa lucrurile gata făcute acasă, dacă plecați pe undeva.

Horoscop 23 februarie 2026 – SCORPION

Poate vi se dau acei bani pe care-i tot cereți de ceva vreme și o să vă puteți mișca, să luați diverse lucruri și să dați o fugă pe undeva în weekend. Poate încercați șansele și la alt serviciu, mergeți la un interviu și poate iese ceva.

Horoscop 23 februarie 2026 – SĂGETĂTOR

Un câștig, care poate fi în planul comunicării cu șefii sau autoritățile, ca să obțineți ce v-ați propus. Poate ați descoperit o îndeletnicire care să vă destindă, să accesați resursele interioare și să aveți mai multă inspirație.

Horoscop 23 februarie 2026 – CAPRICORN

O să aduceți probabil îmbunătățiri în locuință și o să cheltuiți niște bani, dar poate dați de reduceri și merită. Se poate să organizați un eveniment de familie și să începeți pregătirile, chiar dacă va fi la un restaurant.

Horoscop 23 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

O nouă afacere la orizont, dacă sunteți dispuși să vă asociați cu oameni care vă propun un proiect în care merită să credeți ca să vă iasă. Se poate să deveniți mai vizibili, să vă exprimați părerile în cadru public și să adunați adepți în jurul vostru.

