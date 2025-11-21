Horoscop 22 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Se adună bani din surse diverse

Horoscop cu Neti Sandu
21-11-2025 | 20:53
neti sandu
PRO TV

Horoscop 22 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. E o energie de care ar fi bine să profităm la maximum: să ne plimbăm, să mergem la petreceri, să revedem oameni pe care nu i-am mai văzut de multă vreme.  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 22, număr maestru, și o să sporim faptele bune.

Horoscop 22 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se conturează o plecare cu prietenii — o fi ceva de sărbătorit — și o să fie distracție. Mai rămâneți și mâine și se transformă într-o binemeritată minivacanță. Este un prilej bun să revedeți oameni dragi și să vă faceți noi prieteni cu care o să petreceți timp de calitate.

Horoscop 22 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Un anturaj își dorește să vă ia în plimbare prin târguri sau pe la diverse evenimente și o să vă prindă bine după o săptămână încărcată. E și o răscolire sufletească și ar fi bine să vorbiți, să eliberați tensiunile și să vă liniștiți.

Horoscop 22 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se pare că este o ceremonie în familie, iar o parte din responsabilitate cade pe umerii voștri. O să vă mobilizați și o să rezolvați tot, ca de obicei. Un grup vă cooptează pentru o activitate de voluntariat, să îi ajutați pe alți oameni să o ducă mai bine.

neti sandu
Horoscop 21 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Relația cu partenerul de cuplu are nevoie de comunicare

Horoscop 22 noiembrie 2025 – PEȘTI

O ieșire la scenă deschisă, cu un proiect sau o idee, poate avea succes și să fie de folos unui anumit public. Ați putea da o fugă la o rudă sau la un prieten din alt oraș și o să fie un schimb emoțional calitativ.

Horoscop 22 noiembrie 2025 – BERBEC

Sfera deplasărilor este activată și o să puteți face o escapadă turistică să vă eliberați de stres, că v-o fi ajuns și pe voi oboseala. Poate vine un musafir de departe și vă surprinde, neanunțat, poate nici el nu știa până în ultimul moment că va veni.

Horoscop 22 noiembrie 2025 – TAUR

O să aveți o comunicare excelentă cu anturajul feminin: colege, prietene, care vin să vă ajute să puneți în aplicare o idee mai veche. Se adună bani — poate o restanță pe care trebuia s-o primiți — și o să aveți resurse pentru o plimbare în aer liber.

Horoscop 22 noiembrie 2025 – GEMENI

O întrevedere cu cineva care vă aduce vești bune, are planuri mari cu voi, poate o colaborare. O să analizați atent oferta. La o petrecere ați putea întâlni o persoană care se regăsește în felul vostru de a fi și poate răspundeți semnalelor sale.

Horoscop 22 noiembrie 2025 – RAC

Se poate să aibă loc o petrecere în familie și o să vă bucurați de momentul festiv, de reușitele celorlalți; o să aveți mai mult spor la treabă de aici încolo. E posibil să treceți pe la rudele mai în vârstă să le duceți ce au nevoie, iar o vorbă bună le-ar putea vindeca o suferință.

Horoscop 22 noiembrie 2025 – LEU

V-ar plăcea să aveți musafiri, dar mai degrabă ați ieși cu ei la restaurant, la o plimbare sau într-o scurtă excursie într-o stațiune turistică. Cineva care v-a dus dorul vrea să vă întâlnească și să mai dați o șansă relației — poate-poate funcționează.

Horoscop 22 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate dați o raită pe la magazine sau târguri să mai cumpărați una, alta pentru casă — poate v-au rugat copiii să le amenajați o cameră de joacă sau un birou. S-ar putea să faceți o petrecere la voi acasă, că e vreun sărbătorit care cheamă și câțiva prieteni la distracție.

Horoscop 22 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Le pregătiți copiilor o minipetrecere, fie acasă, fie într-un loc special amenajat, pentru că era o promisiune veche pe care trebuie s-o onorați. Cineva vă invită la o nuntă sau un botez și v-ați putea duce chiar de pe o zi pe alta, iar plimbarea o să vă priască.

Horoscop 22 noiembrie 2025 – SCORPION

Se observă niște cheltuieli — vreți să-i scoateți pe ai voștri la un film, la un spectacol, prin mondenități, ca să vă spălați cu toții gândurile. O să ieșiți la o reuniune cu prietenii ca să puneți la cale un eveniment în care s-ar putea să fiți implicați. Pare să fie ceva important.

