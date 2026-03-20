Horoscop 21 martie 2026, cu Neti Sandu. O zodie va începe o nouă poveste de dragoste

Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 21 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să facem și treabă, o să ne și distrăm, că se găsește timp dacă aveți disponibilitate, iar lucrurile o să ne și iasă așa cum am visat.

Neti Sandu

Vibrația zilei este 3 și comunicarea o să ne ajute să ne salvăm relațiile, de orice fel.

Horoscop 21 martie 2026 – BERBEC

Se petrec lucruri noi, vă lansați pe o nouă orbită, dar vă luați și un respiro ca să vă bucurați de timpul liber comun cu al familiei, al prietenilor. Se pare că o să onorați invitația la o ceremonie și o să vă bucurați de revederea unor oameni dragi, vă mai faceți și alți prieteni.

Horoscop 21 martie 2026 – TAUR

Or să vă intre niște bani, poate vă returnează cineva o datorie și o să vă puteți mișca, le faceți o vizită prietenilor sau îi scoateți în oraș. Poate o scoateți la o discuție între patru ochi pe acea persoană care v-a rămas datoare cu o explicație și o să vă evaluați șansele de a rămâne împreună.

Horoscop 21 martie 2026 – GEMENI

E un indiciu de călătorie și poate plecați pe undeva, e un grup cu care puteți merge și o să fie o atmosferă frumoasă, deconectantă. Poate vă înscrieți într-o competiție și o să le dați clasă celorlalți, o să puteți câștiga detașat – totul e să aveți încredere în voi.

Horoscop lunar cu Neti Sandu, 20 martie – 20 aprilie 2026. Luna marilor decizii și a schimbărilor decisive pentru zodii

Horoscop 21 martie 2026 – RAC

E cineva care v-a dus dorul și poate se anunță în vizită sau vă întâlniți la o cafea și o să vedeți ce sentimente vă mai leagă. Se anunță o reuniune de familie ca să-l sărbătoriți pe unul dintre ai voștri și o să mai chemați și niște prieteni.

Horoscop 21 martie 2026 – LEU

Păreți dornici de o ieșire în lume, de o petrecere cu lume multă și o să dați curs invitației pe la vreo sindrofie ca să mai socializați și voi. O să vă faceți remarcați prin munca pe care o depuneți și o să primiți aprecieri la scenă deschisă.

Horoscop 21 martie 2026 – FECIOARĂ

Vă invită cineva la un eveniment special, poate e o conferință, un show, ceva care să aducă un plus de luminozitate și asupra voastră. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care vi s-ar potrivi ca fel de a fi și o să cultivați relația.

Horoscop 21 martie 2026 – BALANȚĂ

Se poate să intrați la cheltuială că aveți musafiri, poate sărbătoriți ceva sau pur și simplu aveți chef de stat cu prietenii la un pahar de vorbă. Cineva dintr-o fostă relație vă mai cere niște explicații în speranța că vă puteți împăca. Vedeți și voi.

Horoscop 21 martie 2026 – SCORPION

Poate ieșiți la o cafea cu cineva care vă propune un job și cereți niște detalii, după care analizați situația în perspectivă. E posibil să dați o fugă la rudele de prin țară dacă n-aveți alte obligații, întâlniri obligatorii. Chef de plecare aveți.

Horoscop 21 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Sunt mai multe opțiuni și o să alegeți ce credeți că vă deconectează, că o fi fost o săptămână încărcată și vreți relaxare. Se poate să vă roage niște prieteni să le fiți nași de cununie ori poate de botez pentru copilul lor, după Paște.

Horoscop 21 martie 2026 – CAPRICORN

Se poate să aveți ceva treabă pe acasă, dar să vă faceți timp și pentru o preocupare de timp liber, ca să vă descătușați, să vă revină cheful de treabă de luni încolo. O să intrați în banii de rezervă ca să vă puteți mișca, dar o să vă descurcați, că știți cum să vă chivernisiți economiile.

Horoscop 21 martie 2026 – VĂRSĂTOR

Poate dați o fugă la cineva care locuiește în alt oraș, că o fi ceva de vorbit ori de sărbătorit și o să vă prindă bine plimbarea. Se conturează o prietenie care poate deveni mai serioasă pe parcurs și să deveniți parteneri de viață.

Horoscop 21 martie 2026 – PEȘTI

Poate se cere prea mult de la voi în perioada asta și voi aveți treabă pe acasă, vă mai roagă și niște apropiați să le fiți de ajutor și o să încercați să mulțumiți pe toată lumea. Relația cu partenerul de cuplu poate căpăta niște note mai înalte dacă ieșiți în doi și vă faceți și mici surprize.

Articol recomandat de sport.ro
Ce avere lasă în urmă Chuck Norris
Citește și...
Horoscop lunar cu Neti Sandu, 20 martie – 20 aprilie 2026. Luna marilor decizii și a schimbărilor decisive pentru zodii
Neti Sandu și Andreea Marinescu prezintă horoscopul pentru perioada 20 martie – 20 aprilie 2026, evidențiind principalele mișcări astrale și modul în care acestea influențează deciziile, relațiile și echilibrul emoțional pe parcursul acestor săptămâni.

Horoscop 20 martie 2026, cu Neti Sandu. Ce aduce echinocțiul de primăvară pentru fiecare zodie
Horoscop 20 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Noutăți azi. O să ne reorganizăm, să ținem pasul cu ce e nou pe piață, ca să avem și noi succes, să doborâm concurența.

Horoscop 19 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va investi bani
Horoscop 19 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună nouă, cu surprize. E momentul s-o luăm de la zero cu ceva care promite să ne aducă succesul, fericirea, că avem șanse să lichidăm problemele din trecut și să începem o viață nouă.

România se alătură celor șase state care vor să participe la deblocarea Strâmtorii Ormuz. Anunțul lui Nicușor Dan
Nicușor Dan a anunțat că România se alătură declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație.

Și benzina a trecut pragul de 9 lei pe litru. Expert: „Un șoc pe piață de o magnitudine pe care nu am mai văzut-o niciodată”
Ziua și scumpirea în stațiile de carburant. Prețurile la benzină și motorină s-au majorat din nou, chiar mai mult decât în zilele anterioare. Așadar, suntem tot mai aproape de pragul de 10 lei pe litru, iar dacă țițeiul se va mai scumpi.

Companiile strategice cu probleme ar putea fi salvate de Guvern. „Statul va putea face și o ofertă pentru activele esențiale”
Companiile considerate strategice, inclusiv cele din industria oțelului, ar putea fi salvate direct de Guvern dacă ajung în dificultate. 

