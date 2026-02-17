Horoscop 18 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va avea stabilitate financiară

Horoscop 18 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu reușite. Schimbăm vibrația, intrăm în zodia Peștilor și o să ne asigurăm că suntem pe drumul cel bun și ne putem atinge obiectivele, că avem tot ce ne trebuie.

Vibrația zilei este 9 și o să înțelegem situația în ansamblu, o să avem o perspectivă amplă. Horoscop 18 februarie 2026 – PEȘTI O să cheltuiți niște bani ca să puneți lucrurile la punct, să lichidați rate, facturi, taxe, impozite și alte mărunțișuri, ca să puteți pleca pe undeva în weekenduri. Sunt semne bune în sfera sentimentală și poate se repară o relație mai veche sau dați curs unei relații care promite. Horoscop 18 februarie 2026 – BERBEC O să puteți conta pe niște prieteni ca să organizați o ieșire la sfârșit de săptămână, mai ales dacă o fi vreo aniversare cu mulți invitați. Ați putea câștiga mai mulți bani și să puneți pe roate o afacere, să lucrați, poate, pe cont propriu – ar fi următorul pas. Horoscop 18 februarie 2026 – TAUR E un grup care vrea să lucrați împreună și o să vă convină ideea, că ar fi vorba despre o sumă importantă de bani. Se ivește ocazia să vă impuneți un punct de vedere și, dacă șefii or să fie de acord, o să puteți face parte din staff. Citește și Horoscop 17 februarie 2026, cu Neti Sandu. Veștile ne iau prin surpindere

Horoscop 18 februarie 2026 – GEMENI Se creează un context favorabil unei munci care să vi se potrivească și poate vă angajați, cu sau fără concurs. E un anturaj care vă ține isonul, fie că plecați pe undeva, fie că desfășurați diferite activități. Horoscop 18 februarie 2026 – RAC Promisiunea de colaborare bănoasă pare să se împlinească și o să atingeți un alt nivel, căpătați alt statut, că Jupiter veghează să primiți recunoaștere. O să puteți recupera bani, bunuri, o să începeți proiecte noi și o să aveți spor. Horoscop 18 februarie 2026 – LEU E cineva care vrea să reparați o relație care s-a întrerupt pentru că nu v-ați mai înțeles, dar timpul a fost un bun sfătuitor și a corectat niște greșeli, v-a ajutat să le corectați. O să dați zor să semnați niște acte, să vă interesați de un credit, ca să rezolvați problemele cu casa ori cu mașina. Horoscop 18 februarie 2026 – FECIOARĂ Se poate să le cereți niște înlesniri șefilor și or să țină și ei cont de rezultatele voastre și or să vă respecte dorințele, în cele din urmă. E posibil să-și facă apariția cineva care să vă cucerească prin felul de a fi și să vă gândiți, serios, la o relație, dacă n-aveți partener de cuplu. Horoscop 18 februarie 2026 – BALANȚĂ Poate luați o decizie legată de casă și vă luați una mai mare sau vă extindeți, mai ridicați un nivel la cea existentă, dacă și familia e de acord. Parcă vin niște bani pe alte filiere, iar la salariu se mai pot adăuga niște surplusuri, un voucher, ceva.

Horoscop 18 februarie 2026 – SCORPION Preocupările extraprofesionale vă pot aduce atât bani, cât și prestigiu, că poate vă angajați în diverse activități care să vă pună în valoare calitățile. O să reglați o situație din sfera sentimentală și o să vă recăpătați liniștea, împăcarea cu celălalt și cu sine. Horoscop 18 februarie 2026 – SĂGETĂTOR Aveți energie, chef de treabă, oamenii se oferă să v-ajute cu câte ceva și o să meargă totul strună, atât la serviciu, cât și acasă. Poate puneți la cale o ieșire la sfârșit de săptămână și acasă vreți să lăsați totul în ordine. Horoscop 18 februarie 2026 – CAPRICORN Apar noutăți care să vă scoată din zona de confort, dar dacă e de lucru și vin și bani o să vă descurcați frumos, că o să aveți o stabilitate financiară. Sunt activități cu grupul și care o să vă aducă satisfacții morale, că ați pus umărul la o muncă de care se vor bucura foarte mulți oameni. Horoscop 18 februarie 2026 – VĂRSĂTOR E activată casa banilor și or să vă intre bani suplimentari, o să recuperați, poate, și din urmă și o să-i puneți deoparte până le găsiți cea mai bună întrebuințare. O să vă așezați la masa negocierilor pentru noul proiect de la serviciu, ca să fie clar de la bun început ce pretindeți, să nu apară discuții după.

