Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO
Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO

Horoscop 18 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va avea stabilitate financiară

Horoscop cu Neti Sandu
62564006

Horoscop 18 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu reușite. Schimbăm vibrația, intrăm în zodia Peștilor și o să ne asigurăm că suntem pe drumul cel bun și ne putem atinge obiectivele, că avem tot ce ne trebuie.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 9 și o să înțelegem situația în ansamblu, o să avem o perspectivă amplă.

Horoscop 18 februarie 2026 – PEȘTI

O să cheltuiți niște bani ca să puneți lucrurile la punct, să lichidați rate, facturi, taxe, impozite și alte mărunțișuri, ca să puteți pleca pe undeva în weekenduri. Sunt semne bune în sfera sentimentală și poate se repară o relație mai veche sau dați curs unei relații care promite.

Horoscop 18 februarie 2026 – BERBEC

O să puteți conta pe niște prieteni ca să organizați o ieșire la sfârșit de săptămână, mai ales dacă o fi vreo aniversare cu mulți invitați. Ați putea câștiga mai mulți bani și să puneți pe roate o afacere, să lucrați, poate, pe cont propriu – ar fi următorul pas.

Horoscop 18 februarie 2026 – TAUR

E un grup care vrea să lucrați împreună și o să vă convină ideea, că ar fi vorba despre o sumă importantă de bani. Se ivește ocazia să vă impuneți un punct de vedere și, dacă șefii or să fie de acord, o să puteți face parte din staff.

Citește și
Horoscop 17 februarie 2026, cu Neti Sandu. Veștile ne iau prin surpindere
Horoscop 17 februarie 2026, cu Neti Sandu. Veștile ne iau prin surpindere

Horoscop 18 februarie 2026 – GEMENI

Se creează un context favorabil unei munci care să vi se potrivească și poate vă angajați, cu sau fără concurs. E un anturaj care vă ține isonul, fie că plecați pe undeva, fie că desfășurați diferite activități.

Horoscop 18 februarie 2026 – RAC

Promisiunea de colaborare bănoasă pare să se împlinească și o să atingeți un alt nivel, căpătați alt statut, că Jupiter veghează să primiți recunoaștere. O să puteți recupera bani, bunuri, o să începeți proiecte noi și o să aveți spor.

Horoscop 18 februarie 2026 – LEU

E cineva care vrea să reparați o relație care s-a întrerupt pentru că nu v-ați mai înțeles, dar timpul a fost un bun sfătuitor și a corectat niște greșeli, v-a ajutat să le corectați. O să dați zor să semnați niște acte, să vă interesați de un credit, ca să rezolvați problemele cu casa ori cu mașina.

Horoscop 18 februarie 2026 – FECIOARĂ

Se poate să le cereți niște înlesniri șefilor și or să țină și ei cont de rezultatele voastre și or să vă respecte dorințele, în cele din urmă. E posibil să-și facă apariția cineva care să vă cucerească prin felul de a fi și să vă gândiți, serios, la o relație, dacă n-aveți partener de cuplu.

Horoscop 18 februarie 2026 – BALANȚĂ

Poate luați o decizie legată de casă și vă luați una mai mare sau vă extindeți, mai ridicați un nivel la cea existentă, dacă și familia e de acord. Parcă vin niște bani pe alte filiere, iar la salariu se mai pot adăuga niște surplusuri, un voucher, ceva.

Horoscop 18 februarie 2026 – SCORPION

Preocupările extraprofesionale vă pot aduce atât bani, cât și prestigiu, că poate vă angajați în diverse activități care să vă pună în valoare calitățile. O să reglați o situație din sfera sentimentală și o să vă recăpătați liniștea, împăcarea cu celălalt și cu sine.

Horoscop 18 februarie 2026 – SĂGETĂTOR

Aveți energie, chef de treabă, oamenii se oferă să v-ajute cu câte ceva și o să meargă totul strună, atât la serviciu, cât și acasă. Poate puneți la cale o ieșire la sfârșit de săptămână și acasă vreți să lăsați totul în ordine.

Horoscop 18 februarie 2026 – CAPRICORN

Apar noutăți care să vă scoată din zona de confort, dar dacă e de lucru și vin și bani o să vă descurcați frumos, că o să aveți o stabilitate financiară. Sunt activități cu grupul și care o să vă aducă satisfacții morale, că ați pus umărul la o muncă de care se vor bucura foarte mulți oameni.

Horoscop 18 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

E activată casa banilor și or să vă intre bani suplimentari, o să recuperați, poate, și din urmă și o să-i puneți deoparte până le găsiți cea mai bună întrebuințare. O să vă așezați la masa negocierilor pentru noul proiect de la serviciu, ca să fie clar de la bun început ce pretindeți, să nu apară discuții după.

Etichete: horoscop, zodii, planete, astre, horoscop neti sandu,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Nathaly Aizprua s-a lăsat de triatlon și a ales altă cale: ”Nu e așa rău”
Nathaly Aizprua s-a lăsat de triatlon și a ales altă cale: ”Nu e așa rău”
Citește și...
Horoscop 17 februarie 2026, cu Neti Sandu. Veștile ne iau prin surpindere
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 17 februarie 2026, cu Neti Sandu. Veștile ne iau prin surpindere

Horoscop 17 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună nouă și noutăți. Or să ne ia prin surprindere veștile și poate avem și noi să le dăm vești unor oameni care așteaptă răspuns de la noi.

Horoscop 16 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un proiect care aduce stabilitate financiară
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 16 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un proiect care aduce stabilitate financiară

Horoscop 16 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a provocărilor. O să ne confruntăm cu situații mai puțin obișnuite și o să avem puterea să le facem față, că avem antrenament și am căpătat experiență.

Horoscop 15 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va câștiga bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 15 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va câștiga bani

Horoscop 15 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu răscoliri interioare. Ies la suprafață niște adevăruri și o să ne schimbăm și noi atitudinea față de niște oameni pe care i-om fi judecat greșit, poate.

Recomandări
De ce i-a chemat Nicușor Dan pe liderii coaliției la Cotroceni. Președintele a pus o condiție privind bugetul pe 2026 - Surse
Știri Actuale
De ce i-a chemat Nicușor Dan pe liderii coaliției la Cotroceni. Președintele a pus o condiție privind bugetul pe 2026 - Surse

Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare.

„Iadul alb” - în România urmează cel mai sever episod de iarnă din acest an. Autoritățile promit că sunt mobilizate
Vremea
„Iadul alb” - în România urmează cel mai sever episod de iarnă din acest an. Autoritățile promit că sunt mobilizate

În următoarele ore ne așteaptă cel mai sever episod de iarnă al acestui sezon, ne avertizează meteorologii. Un ciclon mediteranean va ajunge deasupra țării la noapte.

Au dublat datoria statului în doar cinci ani. Premierii „campioni” care au dus împrumutul total la 1.121 de miliarde de lei
Stiri Economice
Au dublat datoria statului în doar cinci ani. Premierii „campioni” care au dus împrumutul total la 1.121 de miliarde de lei

Pentru prima dată după Revoluție, datoria statului român a depășit pragul de 60% din produsul intern brut. Guvernele din ultimii ani au contribuit la asta pentru că s-au împrumutat din ce în ce mai mult.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Februarie 2026

45:24

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Februarie 2026

01:45:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Champions League | Galatasaray – Juventus 3-2, ACUM, pe Sport.ro. Benfica – Real, Dortmund – Atalanta și Monaco – PSG, de la 22:00

Sport

Anunțul a venit! Bukayo Saka a semnat