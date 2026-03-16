Horoscop 17 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va face o investiție majoră

Horoscop 17 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune. O să primim confirmări, avize favorabile și multe lucruri vor evolua, iar noi o să punem toate resursele în funcțiune.

Vibrația zilei este 8 și e bine să cheltuim banii cu măsură. Horoscop 17 martie 2026 – PEȘTI Noutăți, primiți confirmări, cadouri, poate e și zi de naștere și o să vă bucurați de niște lucruri pe care le așteptați de multă vreme, că v-a fost pusă răbdarea la încercare. E posibil să faceți niște achiziții care să vă ușureze munca, să vă aducă acasă confort și o să le faceți pe plac și alor voștri. Horoscop 17 martie 2026 – BERBEC E un soi de acalmie în viața voastră, s-au mai așezat lucrurile și o să vă faceți program să mai ieșiți pe undeva după-amiezile, să nu vă înstrăinați de partenerul de cuplu. Mai sunt ceva accente în sfera sănătății și nu e bine să lăsați lucrurile așa, ca să nu se agraveze o afecțiune. Horoscop 17 martie 2026 – TAUR Sunteți invitați într-un mediu în care vă puteți dezvolta frumos și o să fie o schimbare de atitudine din partea voastră, poate începeți un parteneriat avantajos. Poate puneți la cale un eveniment de familie și vedeți fiecare cu ce e dispus să contribuie, ca să fie pe gustul invitaților. Citește și Horoscop 16 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi înapoi o datorie Horoscop 17 martie 2026 – GEMENI O să fiți în centrul atenției, că munca voastră a fost apreciată și vă dau o recompensă șefii, ca să continuați pe aceeași linie. O invitație la un spectacol, la o expoziție, un vernisaj – e ceva festiv și care o să vă dea o stare bună.

Horoscop 17 martie 2026 – RAC E rost de plecare pe undeva, chiar și cu treabă, și o să faceți cumva să vă luați câteva zile ca să culegeți datele de care aveți nevoie la serviciu și să vă bucurați și de peisaje. Poate vă scoate la masă în oraș cineva care vrea să vă comunice ceva important, fie referitor la relația de dragoste, fie la parteneriatul de afaceri. Horoscop 17 martie 2026 – LEU Vin de undeva niște bani, pot fi dintr-o datorie veche și o să aveți pentru cheltuielile acestei perioade, că s-or fi adunat cam multe. O să vă invite cineva într-o plimbare prin țară, poate se căsătoresc niște prieteni sau are loc un botez la sfârșit de săptămână și vă duceți. Horoscop 17 martie 2026 – FECIOARĂ O să faceți monetarul să vedeți cum stați la capitolul finanțe, că a venit scadența și trebuie să faceți niște plăți. E momentul să vă cereți drepturile și să vă impuneți într-un domeniu, că o să primiți și validare. Horoscop 17 martie 2026 – BALANȚĂ O să aveți o mai bună comunicare cu șefii și poate primiți și ceva în plus de lucru, și care să vă placă. Se observă cheltuieli, sunt plăți de făcut, pot fi și taxe, impozite, și o să vă gestionați banii astfel încât să vă ajungă.

Horoscop 17 martie 2026 – SCORPION E posibil să vă orientați spre alt serviciu și să vă duceți la un salariu mai bun; poate or mai fi și alte avantaje, că aici, unde sunteți, v-ați lămurit. Sunt chestiuni legate de sănătate pe care ar fi bine să le rezolvați și poate faceți o programare pentru consult. Horoscop 17 martie 2026 – SĂGETĂTOR Proiecte mari, consistente, la orizont și o să vă încumetați, că aveți multe de spus în meserie și se observă succes. O invitație la un eveniment monden și poate prindeți din zbor o ofertă de business, că oți fi fost remarcați de niște oameni de afaceri. Horoscop 17 martie 2026 – CAPRICORN Vi se încredințează un job, o funcție, vi se acordă un titlu și o să fie șansa voastră de a munci cu spor și de a avea succes. Poate faceți o investiție și sporiți banii din cont, să nu-i cheltuiți fără un rost. Horoscop 17 martie 2026 – VĂRSĂTOR O reușită în formula de grup și o să vă bucurați de aprecierile celor din jur, iar experiența se poate repeta cât de curând. Se poate să vă mai gândiți dacă să prelungiți un contract sau să-i puneți capăt – poate un proiect nou-nouț v-ar prinde bine.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , Dată publicare: