Vibrația zilei este 2 și vom cere ajutorul cuiva, la nevoie.

Horoscop 2 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

Se poate să primiți OK-ul pentru un proiect care v-ar asigura un venit constant și nu ați mai sta cu grija ratelor, a facturilor și a cheltuielilor neprevăzute.

Cineva vă poate scoate la plimbare; aveți ceva important de discutat și veți lua o decizie până la finalul zilei.

Horoscop 2 februarie 2026 – PEȘTI

Ați putea lua niște bani din particular și să aveți bani de buzunar, ca să mai ieșiți în timpul liber pe ici, pe colo, să mai și respirați.

Sunt accente mai sensibile pe segmentul sănătate; dacă nu vă îngrijiți, veți avea de tras, așa că ar fi bine să faceți un control medical.

Horoscop 2 februarie 2026 – BERBEC

Este posibil să primiți niște bani și să vă faceți planuri mari cu ei, poate chiar o plecare într-un city break.

Provocări de tot felul la serviciu: proiecte noi, șefi noi, iar lucrurile pot părea mai complicate de la o zi la alta.

Horoscop 2 februarie 2026 – TAUR

Cineva care v-a rămas cu treburi neîncheiate fie se eschivează și vă amână, fie nu se achită onorabil de obligații.

La serviciu se împart noi responsabilități și este bine să vă exprimați punctul de vedere, alegând ce vi se potrivește.

Horoscop 2 februarie 2026 – GEMENI

Se ivește ocazia să plecați pe undeva și va fi un respiro, dar este posibil să rezolvați și chestiuni de serviciu sau să fie vorba despre studii, în țară ori în străinătate.

Poate vă gândiți la un alt serviciu; este posibil să fi primit deja una sau mai multe oferte și analizați direcția în care să mergeți.

Horoscop 2 februarie 2026 – RAC

Veți putea semna un contract care să fie rampa voastră de lansare pe o piață nouă și vă veți bucura de un alt statut.

Este cineva care insistă să fiți împreună, iar voi deveniți mai receptivi, simțind o deschidere sufletească.

Horoscop 2 februarie 2026 – LEU

Poate apărea cineva care își dorește o a doua șansă pentru refacerea relației, iar sentimentele voastre vor decide răspunsul.

Sunt preocupări extra-profesionale care vă vor acapara și de aici vor veni și banii.

Horoscop 2 februarie 2026 – FECIOARĂ

Este mult de lucru la serviciu, dar vă veți descurca foarte bine; veți primi aprecieri și este posibil să fiți trecuți pe o listă de promovare.

Puteți primi acei bani întârziați și le veți găsi imediat o întrebuințare.

Horoscop 2 februarie 2026 – BALANȚĂ

O reușită în formulă de grup: fie plecați pe undeva, fie desfășurați o activitate care vă destinde și este în folosul altora.

Cineva vă face curte, dar încă nu v-ați refăcut complet după o despărțire și vă acordați timp. Nu este nicio grabă.

Horoscop 2 februarie 2026 – SCORPION

Demersurile legate de acte și aprobări vor reuși, chiar dacă apar unele piedici pe parcurs; în final, veți ieși învingători.

Sunt chestiuni de familie care necesită discuții serioase înainte de a lua o decizie clară.

Horoscop 2 februarie 2026 – SĂGETĂTOR

O reușită în sfera comunicării: ideile voastre prind contur, găsiți susținători și le veți putea pune în practică împreună.

Veți atrage banii ca un magnet și este posibil să faceți cumpărături pentru casă sau pentru cei dragi.

Horoscop 2 februarie 2026 – CAPRICORN

Vă faceți planuri pentru o plecare de câteva zile, poate la sfârșit de săptămână, cu familia, ca să vă aerisiți; schi sau săniuș.

Puteți bate palma pentru un proiect care vă va ține în priză și vă va aduce câștiguri frumoase.

