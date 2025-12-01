Horoscop 2 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va avea o reușită în sfera intelectuală

Horoscop 2 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. Avem energie, entuziasm, ajutor din partea unor oameni și o să ne meargă bine!  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 2 și o să rezolvăm tot felul de lucruri în tandem.

Horoscop 2 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să primiți vești bune, cadouri, vi se pot semna niște acte și o să avansați cu demersurile care țin de școală, de examene, și o să încheiați o situație. Poate puneți la cale o ieșire cu prietenii de sărbători, faceți o rezervare, descoperiți o destinație de zile mari!

Horoscop 2 decembrie 2025 – CAPRICORN

Vă frământă niște lucruri și o să vă faceți ordine în viață ca să vă eliberați, că vă plac lucrurile clare și să nu-i țineți pe oameni încurcați. Poate vă scoate la o cafea cineva care vă face o mărturisire, așteaptă și un răspuns de la voi și or să fie niște revelații.

Horoscop 2 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

E o reuniune cu grupul ca să atingeți un obiectiv profesional și totul o să decurgă în bună regulă, se repară, practic, o situație din trecut. Se poate să aveți un extra-job și o să vă suplimentați veniturile, că se va găsi sponsorizare.

Horoscop 1 decembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi cu surprize mari și bucurii

Horoscop 2 decembrie 2025 – PEȘTI

O să vă orientați spre o destinație de vacanță, poate vă duceți în vizită la rudele de prin țară sau din străinătate, ori o să faceți o rezervare la un hotel pe undeva. Poate vine o confirmare de la școală, de la vreo comisie, că vi s-a aprobat înscrierea într-un alt an de studiu sau la altă secțiune.

Horoscop 2 decembrie 2025 – BERBEC

Poate primiți o invitație pentru weekend să plecați cu prietenii într-o excursie, ca să vă relaxați și să fiți într-o atmosferă veselă. E posibil să primiți banii pe care i-ați cerut cu ceva timp în urmă și să vă puteți mișca în voie.

Horoscop 2 decembrie 2025 – TAUR

O să puteți repara o relație care a traversat o perioadă mai dificilă și o să faceți echipă în continuare, că aveți destule în comun. Or să vi se dea, în sfârșit, acei bani pe care îi cereți de ceva vreme, că s-o fi găsit finanțare, până la urmă.

Horoscop 2 decembrie 2025 – GEMENI

Or să vă coopteze niște colegi de breaslă să vă implicați și voi în pregătirea unui eveniment, fie de sărbători, fie din preajma lor, și o să vă luați rolul în serios. Poate aveți de semnat acte, de luat decizii care țin de școală sau de serviciu și o să clarificați niște situații.

Horoscop 2 decembrie 2025 – RAC

V-ați putea face remarcați prin ceva care o să atragă privirile unor oameni de afaceri și o să fiți propuși pentru o postură superioară. Poate primiți un titlu, o funcție. O să mai investiți niște bani în casă, în perioada asta, și o să vă pregătiți de sărbători pe care o să le faceți, poate, chiar voi.

Horoscop 2 decembrie 2025 – LEU

O discuție între patru ochi cu ființa iubită v-ar consolida relația, că au cam apărut fisuri, poate din pricina lipsei de comunicare. Poate vă faceți program comun cu grupul de prieteni, vă duceți la o sală de sport, la o expoziție, ca să vă deconectați.

Horoscop 2 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Cine știe, poate se invită cineva pe la voi în weekend și faceți niște pregătiri, curățenie, aprovizionare, și o să vă prindă bine să stați la povești cât vă țin puterile. O reușită în sfera intelectuală: luați un examen, o notă mare, un calificativ care să vă propulseze în top.

Horoscop 2 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Poate ieșiți mai des pe la evenimente, se poate să aveți ceva de împărtășit unui public și o să vă faceți noi prieteni și cunoștințe. O să aveți chef de o plecare în excursie la sfârșit de săptămână și să-i aveți în preajmă pe acei prieteni cu care vă înțelegeți cel mai bine.

Horoscop 2 decembrie 2025 – SCORPION

Încep să vină confirmările pe care le-ați așteptat cine știe de când și o să definitivați o situație după o lungă tevatură. Poate or să vi se dea niște bani în plus că ați avut rezultate de top la slujbă și o să fie un confort financiar.

