Horoscop 19 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani de undeva

18-09-2025 | 23:06
Horoscop 19 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești bune azi. O să avem disponibilitate să facem lucruri în folosul altora, care or să ne meargă și nouă la suflet.  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și o să luăm startul într-o nouă aventură de viață.

Horoscop 19 septembrie 2025 – FECIOARĂ

E posibil să dați curs unei invitații și să vă deplasați prin țară la o nuntă, la un botez sau la alt gen de petrecere și să plecați de azi. O cheltuială pentru o ieșire în doi, cu partenerul de cuplu; poate faceți o tratatie de zi de naștere sau sărbătoriți un succes.

Horoscop 19 septembrie 2025 – BALANȚĂ

E animație la voi, semn că o să vă vedeți cu multă lume și o să cultivați relațiile care vă fac bine, pentru a schimba impresii și a primi emoții pozitive. Poate ați reparat mașina ca să porniți la drum sau mergeți cu prietenii, fie cu mașina lor, fie cu trenul, la relaxare, undeva.

Horoscop 19 septembrie 2025 – SCORPION

O să vă facă cineva o surpriză plăcută și o să fiți scos la masă, în oraș, la un spectacol, ceea ce vă va condimenta ziua. Vi se dă un răspuns și o să știți încotro să vă îndreptați – spre ce domeniu, pentru un job sau o colaborare.

Horoscop 15 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care s-ar putea să își ia ceva în plus de muncă, pentru a rezolva cu banii

Horoscop 19 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să strângeți în jurul vostru niște prieteni și poate porniți spre o zonă de agrement, ca să petreceți timpul liber în comun, cât mai plăcut. Poate o să fiți de ajutor unor persoane aflate într-o situație critică și lumea o să vă fie recunoscătoare.

Horoscop 19 septembrie 2025 – CAPRICORN

Se adună bani și o să aveți cu ce să ieșiți în oraș, pe la mondenități, sau poate un city break, dacă dispuneți de resurse. Poate vă faceți planuri legate de o căsătorie care poate avea loc în curând, dacă lucrurile merg bine.

Horoscop 19 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Prezența cuiva va fi o oază de liniște și o să puteți sta împreună într-o zonă turistică, vreo două zile, pentru a vă reveni după o perioadă de muncă intensă. O să vă invite cineva la mare sau la munte și o să vă prindă bine schimbarea de peisaj.

Horoscop 19 septembrie 2025 – PEȘTI

Se poate să aibă loc un eveniment în familie și să vă ocupați de pregătiri, asigurându-vă că toți invitații vor fi prezenți, ca să vă bucurați împreună. Sufletește, pare să vă meargă mai bine și să luați o decizie privind viața în doi.

Horoscop 19 septembrie 2025 – BERBEC

E posibil să faceți cunoștință, într-un cerc de prieteni, cu cineva pe lungimea voastră de undă, iar începutul să fie plăcut, după care mai vedeți. O să primiți invitații să plecați pe ici, pe colo, la diverse evenimente și să luați parte la ele.

Horoscop 19 septembrie 2025 – TAUR

Sunt chestiuni legate de sănătate pe care n-ar fi bine să le ignorați, ca să aveți energie și să vă puteți atinge obiectivele. Poate e cineva în trecere pe la voi, doarme o noapte și pleacă mai departe, împreună cu voi, dacă aveți chef.

Horoscop 19 septembrie 2025 – GEMENI

Poate scoateți pe cei dragi la plimbare și mergeți în vizită la cineva din alt oraș sau la obiective turistice pe care vreți să le vedeți. Poate însoțiți copiii la un eveniment, concurs, meci sau serbare cu colegii și o să vă placă atmosfera.

Horoscop 19 septembrie 2025 – RAC

Vin bani de undeva și o să aveți de cheltuială; mai reparați niște lucruri acasă și o să folosiți banii cu cap. Poate puneți casa la punct pentru musafiri și poate fi un prilej special pentru o tratatie.

Horoscop 19 septembrie 2025 – LEU

O reuniune cu rude și prieteni, poate mâine, pentru a sărbători pe unul dintre ai voștri, o să vă împrospătați starea de spirit. Vă faceți timp și pentru preocupări deconectante, poate mergeți la sală sau la fitness și o să vă revigorați.

