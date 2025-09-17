Horoscop 18 septembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi în care pot veni bani din mai multe surse

Horoscop cu Neti Sandu
17-09-2025 | 20:53
neti sandu
PRO TV

Horoscop 18 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești amestecate. O să putem distinge ce e important și ce nu e important pentru noi și familia noastră și o să păstrăm esențialul.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 9 și o să avem o imagine de ansamblu despre ce urmează să facem.

Horoscop 18 septembrie 2025 – FECIOARA

Se poate să începeți proiecte noi, dar poate fi unul pe care l-ați mai încercat să-l scoateți la vedere, însă nu s-au întrunit toate condițiile – acum e undă verde. Pot veni bani din mai multe surse în perioada care urmează și o să vă străduiți să păstrați relațiile ca să vă asigurați resursele necesare.

Horoscop 18 septembrie 2025 – BALANȚA

O să aveți energie suplimentară, idei de afaceri și o să vă reinventați, pentru că aveți multe de spus în meserie. Apare și persoana potrivită cu care puteți forma un cuplu și o să exersați traiul în doi, pentru că în practică lucrurile stau altfel.

Horoscop 18 septembrie 2025 – SCORPION

Se poate să descoperiți o școală în alt oraș sau altă țară și să faceți tot posibilul să mergeți acolo pentru a vă împlini un vis. Poate nu mai merge să ignorați problemele de sănătate și o să vă faceți programare la medic ca să vedeți cum stați.

Horoscop 18 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Vor fi oameni tineri în jurul vostru și o să vă descurcați frumos cu proiectele personale, având un vibe pozitiv; tinerii vin spre voi. Vă faceți planuri de plecat pe undeva în weekend, faceți o rezervare, dați un avans și selectați un anturaj pe gustul vostru.

Horoscop 18 septembrie 2025 – CAPRICORN

Șefii au mai multă încredere în voi și poate vin cu o propunere de funcție, să vă ocupați de un departament, fie cu concurs, fie fără. O să adunați de ici, de colo, niște bani și o să aveți cu ce să le luați diverse alor voștri, și vouă, ce-i drept.

Horoscop 18 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să renegociați un contract și să vă achitați de restul obligațiilor, pentru că poate mai lucrați câteva ore pe ici, pe colo, încă o vreme. O invitație de la cineva de departe vă oferă câteva zile de vacanță pentru a vă destinde, și e posibil să mergeți.

Horoscop 18 septembrie 2025 – PEȘTI

Se poate să vă deranjeze câte ceva la sănătate, dintre afectiunile cronice, și poate cereți un tratament nou, schimbându-l pe cel vechi, iar starea de spirit se va îmbunătăți. O să vi se dea și banii pentru care ați tot făcut demersuri și o să vă mai redresați financiar.

Horoscop 18 septembrie 2025 – BERBEC

O să se roage de voi niște oameni de afaceri să luați în serios o ofertă de lucru și, dacă nu sunteți prinși cu alte treburi, o să acceptați. Se poate să aveți o discuție între patru ochi cu ființa iubită și să fixați, sau nu, o logodnă sau o căsătorie.

Horoscop 18 septembrie 2025 – TAUR

E posibil să fiți invitați la o nuntă sau la un botez în weekend și să vă pregătiți cu tot ce trebuie, ca să faceți față momentului. Sunt câteva treburi urgente de făcut acasă și poate o să acordați îngrijiri medicale cuiva din familie.

Horoscop 18 septembrie 2025 – GEMENI

Se poate să faceți cunoștință cu cineva care să vă completeze frumos, dacă nu aveți partener, și să vă evaluați șansele de a rămâne într-o relație trainică. Poate o să acordați mai mult timp preocupărilor deconectante, în care să-i antrenați și pe copii pentru a face mișcare împreună.

Horoscop 18 septembrie 2025 – RAC

Se pare că o să vă ocupați de casă și familie, să supravegheați părinții și bunicii, pentru a vă asigura că toți cei dragi sunt sănătoși. E posibil să-și facă apariția cineva care chiar rezonează cu voi, și e de văzut ce reacție de răspuns veți avea.

Horoscop 18 septembrie 2025 – LEU

O invitație la un eveniment care vă pune în valoare; pe lângă faptul că o să cunoașteți oameni noi, o să și cultivați noile relații și prietenii. Cineva vrea să vă cointereseze într-un proiect care v-ar aduce un plus de prestigiu și o să vă convină oferta.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, zodii,

Dată publicare: 17-09-2025 20:53

