Despre Vila Lac, acesta a precizat că nu o consideră o opțiune, invocând izolarea zonei și impactul asupra copiilor, și a sugerat că ar putea opta pentru o locuință într-un cartier.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Europa FM când se va muta într-o vilă de protocol a statului cu familia.

„Suntem încă în discuţia asta. Poate vara asta, când e vacanţa copiilor şi e mai simplu pentru ei”, a răspuns Nicuşor Dan.

Întrebat dacă Vila Lac este o opţiune, Nicuşor Dan a spus: „Nu, acolo e prea izolat şi pentru copii nu cred că e bine să stea singuri, într-o vilă, aşa. Dar undeva într-un cartier, poate”.

Nicușor Dan își dorește „de principiu” un al doilea mandat la Cotroceni.

Nicuşor Dan a declarat că îşi doreşte un al doilea mandat, dar că nu este preocupat în acest moment de alegerile din 2030. În ceea ce privește o posibilă suspendare în Parlament, el a adăugat că nu îi este teamă.

„Bineînţeles că aşa, de principiu, îmi doresc un al doilea mandat, pentru că am înţeles la primărie ce înseamnă să construieşti, dar obsesia, că am văzut asta în spaţiul public, că tot ce fac eu în momentul ăsta este pentru a avea un al doilea mandat, asta nu e nicidecum adevărat”, a spus preşedintele Nicuşor Dan la Europa FM. El a precizat că înţelege responsabilitatea pe care poziţia i-o dă, notează News.ro.

„Trăim o perioadă complicată şi intern şi extern, şi prioritatea mea este ca, prin acest mandat , să fac cât mai bine României, şi după aceea mai vedem”, a adăugat şeful statului.

Despre scenariul în care debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria îl va determina să facă un nou proiect politic şi ulterior să devină marele său rival la alegerile din 2030, preşedintele a spus: „Nu este preocuparea mea în momentul acesta alegerile din 2030”.

„Mai vedem prin 2029 ce se întâmplă în România şi toate celelalte”, a afirmat el.

Întrebat dacă îi este teamă de o suspendare din funcţie, în contextul conflictului din coaliția de guvernare, Nicuşor Dan a adăugat: „Deloc. O suspendare sau o revocare înseamnă o sancţiune pentru un preşedinte care a încălcat Constituţia. Nu cred că se pune problema că eu să fi încălcat Constituţia”.

„Eu cred că e o chestiune neserioasă”, a mai spus şeful statului, adăugând că el crede că va termina mandatul fără să fie suspendat pentru că nu va încălca Constituţia.

Când ar putea numi Nicușor Dan șefi civili la SRI și SIE

În ceea ce privește numirea şefilor de servicii, Nicușor Dan a explicat că speră să facă acest lucru în curând. Președintele a explicat că SRI și SIE sunt „instituţii care funcţionează în anumite limite şi desemnarea şefilor lor e o chestiune politică” și pentru asta este necesar un acord între preşedinte şi forţele pro-occidentale din Parlament. Şeful statului a menţionat că îşi doreşte tehnocraţi, dar, fiind o negociere, nu poate anticipa.

„Unele rezultate ale lor au fost făcute publice, altele n-au fost făcute publice, evident că asta e specificul lor. De exemplu, pe zona cibernetică, au avut un sprijin decisiv în alegerile din Republica Moldova. (..) Sunt instituţii care funcţionează în anumite limite şi desemnarea şefilor lor e o chestiune politică, care necesită un acord între preşedinte şi forţele pro-occidentale din Parlament”, a explicat şeful statului.

El a mai spus că îşi doreşte ca şefii de servicii să fie tehnocraţi. „Eu îmi doresc tehnocraţi, dar, fiind o negociere, nu pot să anticipez”, a precizat preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat unde se află în negocierea cu partidele din coaliţia de guvernare pentru numirea şefilor de servicii, şeful statului a răspuns: „Cred că sunt puţin peste 50%. Sper în curând. Mă gândesc la anul acesta, în care suntem”.

„Între timp, problemele României sunt cele pe care le vedem, cele care ţin de găsirea consensului politic în zona politică şi nu în zona servicii”, a mai afirmat el.