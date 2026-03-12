Horoscop 13 martie 2026, cu Neti Sandu. Aveți bani de luat, dar aveți și datorii

Război în Iran, ziua 13. Teheranul amenință: „Orice invazie va face ca Golful Persic să curgă cu sângele invadatorilor”
Horoscop 13 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi lejeră. O să ne oferim o pauză de respirație, ieșim pe la evenimente, la plimbare și ne mai ocupăm și de noi, ca să ne recăpătăm prospețimea.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 4 și o să ținem cont atât de ce își doresc cei dragi, cât și de ce ne dorim noi.

Horoscop 13 martie 2026 – PEȘTI

O să puteți îndrepta niște situații și să vă croiți un drum mai neted în plan profesional, pentru că or să vă susțină și șefii; găsiți finanțare pentru proiecte. Întrevedere cu cineva care speră că v-ați răzgândit și vreți totuși să reluați povestea de dragoste! E de vorbit pe tema asta.

Horoscop 13 martie 2026 – BERBEC

Or să aterizeze niște bani în cont și poate vă permiteți să dați o fugă la munte ori într-un oraș din țară să le faceți o vizită prietenilor. O invitație la un spectacol, poate fi și un meci, chiar și al copiilor, și să fie cu adrenalină, atât pe teren, cât și de pe margine.

Horoscop 13 martie 2026 – TAUR

Poate apar schimbări în cadrul grupului cu care vă duceți în plimbare și o să fiți, poate, mai puțini, dar distracția tot va fi, și chiar și destinația se va modifica. O să puneți și voi umărul la o activitate de grup și o să le fiți de ajutor unor oameni care nu se descurcă cu toate obligațiile.

Horoscop 13 martie 2026 – GEMENI

E posibil să vi se mulțumească în mod public pentru felul în care ați lucrat și o să vă bucurați de respectul celor din jur. O șansă de a recupera bani sau bunuri, poate pentru că se încheie un proces și vi se dă câștig de cauză. Se poate și cu vorba bună.

Horoscop 13 martie 2026 – RAC

O invitație într-un city break și o să vă luați și voi o porție de relaxare, că a fost mult de lucru în ultima vreme și meritați și voi o recreație mare. Se poate să vă prezentați la un interviu și să vă alegeți cu jobul respectiv, că e loc de mai bine pentru voi în plan profesional.

Horoscop 13 martie 2026 – LEU

Aveți bani de luat, dar aveți și datorii și o să vă descurcați cu cheltuielile din perioada asta. Ba chiar o să vă permiteți și o ieșire pe undeva, la distracție. Poate mergeți la un control medical să vedeți cum stați cu sănătatea, dacă un tratament și-a făcut efectul sau e cazul să-l schimbați.

Horoscop 13 martie 2026 – FECIOARĂ

E cineva care își cere scuze că a greșit, că a vrut, că n-a vrut; cert e că nu vrea să vă piardă și o să vă revizuiți și voi atitudinea. Poate le cereți, din nou, șefilor niște înlesniri: o mărire de salariu, o funcție, fie și prin concurs. Curaj!

Horoscop 13 martie 2026 – BALANȚĂ

Vi se mai dă încă ceva de lucru și o să depuneți un efort să țineți pasul cu ce se întâmplă la serviciu, ca să mențineți stacheta sus. Poate vă faceți program comun cu familia ca să vă sărbătoriți, sau ca să vă luați un respiro și să vă recăpătați forțele.

Horoscop 13 martie 2026 – SCORPION

Poate pregătiți un eveniment care să vă activeze fondul creativ ca să organizați frumos momentul respectiv; îi chemați și pe prieteni. Se poate să fie și public. O să le faceți o vizită unor rude care vă așteaptă la o aniversare și e posibil să plecați de azi și să mai rămâneți o zi sau două.

Horoscop 13 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Vin bani și o să aveți de buzunar să vă duceți la munte, într-o plimbare pe alte meleaguri, ca să vă bucurați de peisaje și de lume nouă. Apar confirmări și o să vă faceți un plan de lucru pentru perioada care urmează, ca să profitați de o conjunctură favorabilă.

Horoscop 13 martie 2026 – CAPRICORN

E o mobilizare la voi, poate v-ați pus în slujba unor idei și o să vă implicați în diverse proiecte ca să vă extindeți aria de influență și să luați și bani în plus. Or să vă intre niște bani și poate vă oferiți o escapadă turistică ca să vă destindeți.

Horoscop 13 martie 2026 – VĂRSĂTOR

Poate faceți niște investiții, că aveți fler, și banii o să producă; o să vă permiteți tot felul de lucruri care să dea un alt vibe. Lucrurile ies mai ușor, comunicarea e în linie dreaptă și o să vă prezentați pe la diverse evenimente, ținând speech-uri pe-acolo.

