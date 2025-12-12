Horoscop 13 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Se anunță proiecte mari pe plan profesional

Horoscop cu Neti Sandu
12-12-2025 | 20:55
neti sandu
PRO TV

Horoscop 13 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destinsă. O să-mpăcăm pe toată lumea și o să ne respectăm și pe noi, ca să simțim că e sâmbătă și că ne oferim o recreație, că am muncit destul.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 4 și facem și treabă, și ne și relaxăm.

Horoscop 13 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

E muncă multă în perioada asta, dar e o atmosferă destinsă și o să vă oferiți și vouă un răsfăț: vă duceți la spa, într-o stațiune de agrement, la un spectacol. Poate o porniți în căutarea unor cadouri, le alegeți și le trimiteți pentru petrecerile care vin, și o să vă placă toată alergătura.

Horoscop 13 decembrie 2025 – CAPRICORN

Se așteaptă de la voi să puneți umărul la diferite treburi legate de casă și de familie și să vă chivernisiți cu banii, să vă ajungă până după sărbători, deci mare atenție. Se insistă să petreceți Anul Nou într-o localitate anume, dar poate negociați și schimbați orașul sau restaurantul.

Horoscop 13 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să vă faceți noi prieteni pe-acolo pe unde veți ajunge, o să fiți invitați la un party, poate un eveniment mai special, și vine lume nouă, pe lângă prietenii cunoscuți. Poate ieșiți la o întrunire cu niște colegi de breaslă, poate faceți parte dintr-o organizație și alegeți un țel comun.

Horoscop 13 decembrie 2025 – PEȘTI

Se poate să ajungeți pe la niște prieteni sau rude prin țară. Pe undeva e ceva de sărbătorit, puneți la cale și restul evenimentelor – Crăciun, Anul Nou. Poate au loc mondenități și se împart premii, vi se mulțumește pentru o contribuție anume.

Horoscop 13 decembrie 2025 – BERBEC

O revedere emoționantă și poate vă vedeți și în continuare, în perioada asta, și o să petreceți și o zi, două, împreună de sărbători. Poate vă faceți timp să dați o fugă prin împrejurimi și să spuneți cuiva „La mulți ani!”, ca să fiți și voi prezenți.

Horoscop 13 decembrie 2025 – TAUR

O invitație prin lume, pe undeva, să vă refăceți starea de spirit și să vă bucurați de un sejur care să vă umple inima de fericire, de Crăciun, de Anul Nou. O să cheltuiți niște bani ca să-i scoateți pe ai voștri la un eveniment care să vă scuture de tot stresul acumulat.

Horoscop 13 decembrie 2025 – GEMENI

Sunt câțiva prieteni care vă fac program, să treceți în revistă evenimentele de prin târg și o să vă prindă bine să luați pulsul societății. Faceți monetarul ca să vedeți de ce fonduri dispuneți, ca să vă repeziți pe undeva, într-o stațiune turistică, și să rămâneți și mâine.

Horoscop 13 decembrie 2025 – RAC

Poate ați întârziat cu răspunsul și încă nu se știe incotro o porniți – invitațiile le-ați primit, trebuie să și confirmați, ca să se afle destinația. E posibil să vă caute cineva care e pe lungimea voastră de undă, ca să formați un cuplu. Trebuie văzut dacă și voi simțiți la fel.

Horoscop 13 decembrie 2025 – LEU

Pareți mai destinsi, poate a reaparut acea persoană cu care vreți să fiți într-o relație și o să puteți aprecia în ce direcție se îndreaptă povestea voastră de dragoste. Vă așteaptă un proiect de amploare la serviciu și puteți avea o discuție, de principiu, la o cafea cu colegii sau cu șefii, ca să vă familiarizați cu subiectul.

Horoscop 13 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate faceți cumva să acordați mare parte din timpul liber familiei, în special partenerului de cuplu care se simte neglijat, și trebuie făcut ceva. O să fiți rămas datori cu o vizită, o plimbare, o ieșire la spectacol, poate fi și o serbare a copiilor, și o să vă bucurați de o atmosferă de sărbătoare.

Horoscop 13 decembrie 2025 – BALANȚĂ

E cineva care vă scoate-n lume cu ceva important de spus și se poate să aibă legătură și cu sărbătorile, ca să stabiliți unde să le petreceți. Prietenii vă iau pe sus să vă duceți la o reuniune mondena, poate sărbătoriți pe unul dintre ai voștri și o să fie distracție.

Horoscop 13 decembrie 2025 – SCORPION

Se poate să o porniți la drum și să treceți în fugă pe la niște prieteni care vă cheamă de multă vreme și n-ați putut ajunge. O companie pe gustul vostru, cineva care o să întrețină atmosfera de sărbătoare, și poate vă mai dați întâlnire și în următoarele zile.

