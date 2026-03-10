Horoscop 11 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care are de primit niște bani

Vibrația zilei este 11, număr maestru, și o să facem o evaluare a obiectivelor pe care vrem să le atingem.

Horoscop 11 martie 2026 – PEȘTI

Poate mai faceți, încă, puțină curățenie în viața voastră, ca să scăpați de problemele trecutului și să vă focusați pe chestiunile care vă promit succes atât în plan profesional, cât și personal. Poate o să vă bucurați de niște privilegii, dacă tot v-a fost apreciată munca și urmează o promovare.

Horoscop 11 martie 2026 – BERBEC

Aveți energie, chef de viață, de muncă, de ieșit pe la mondenități și o să cunoașteți lume nouă cu care puteți porni la drum, în afaceri. O invitație în societate, e un eveniment monden care o să vă ofere prilejul să luați parte la diferite conferințe la care o să aveți și voi un cuvânt de spus.

Horoscop 11 martie 2026 – TAUR

Se pare că vin bani pe mai multe filiere și o să vă descurcați cu cheltuielile în perioada asta, că se adunaseră cam multe și n-aveți de gând să le amânați. Se observă succes la școală, la examene și o să upgradați, că e o perioadă favorabilă studiului.

Horoscop 11 martie 2026 – GEMENI

Se insistă să intrați într-o colaborare și, dacă sunteți indeciși, mai așteptați până pe 20, cam așa, să fiți convinși că ați ales ce e bun pentru voi. Poate vă duceți la un interviu pentru un alt job și să-l luați. Se pare că or să fie mai mulți bani.

Horoscop 11 martie 2026 – RAC

O să vă ocupați de situația familială, să aplanați niște conflicte mocnite și să restabiliți înțelegerea, armonia. E nevoie de diplomație. Se poate să primiți o invitație să plecați pe undeva în weekend și să fie gura voastră de oxigen.

Horoscop 11 martie 2026 – LEU

Se-ntâmplă ceva diferit la serviciu, poate se schimbă conducerea și poate vă faceți și voi remarcați prin ceva care o să le atragă atenția. Parcă mai aveți de primit niște bani și, dacă faceți demersurile necesare, o să-i luați cât de curând.

Horoscop 11 martie 2026 – FECIOARĂ

Un nou business la orizont și, dacă aveți cum, vă implicați, dacă nu, o să așteptați să vă mai eliberați de obligațiile contractuale. Întrevedere cu cineva care vede în voi un posibil partener de cuplu și urmează o perioadă de tatonare, după care trageți concluzii.