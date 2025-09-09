Horoscop 10 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își poate întâlni sufletul pereche

Horoscop 10 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu sare și piper. S-au adunat multe treburi și vom da zor să le ducem pe toate la bun sfârșit.  

Vibrația zilei este 1 și lichidăm restanțele ca să începem ceva nou, inedit.

Horoscop 10 septembrie – FECIOARĂ

Proiecte noi apar la orizont și vă lansați pe o altă orbită profesională, simțind nevoia de o schimbare, poate și de un salariu mai bun. Sunteți preocupați și de zona educației – pentru voi sau pentru copii – cursuri, examene, certificări.

Horoscop 10 septembrie – BALANȚĂ

Intrați într-o nouă experiență profesională și puneți la bătaie toate resursele interioare ca să reușiți. Aveți și o întrevedere cu cineva care insistă pe o discuție între patru ochi, pentru a lua o decizie corectă.

Horoscop 10 septembrie – SCORPION

Apar rezultatele unor analize medicale și aflați cauza unor probleme de sănătate, primind tratamentul potrivit. Totodată, strângeți oameni în jurul vostru pentru a pune în practică o idee care să iasă la rampă.

Horoscop 10 septembrie – SĂGETĂTOR

Încep să se vadă roadele muncii voastre: aprecieri, bani, recomandări pentru noi proiecte de succes. Rezolvați și chestiuni mai vechi, cu ajutorul cuiva care se oferă să întindă o mână de sprijin.

Horoscop 10 septembrie – CAPRICORN

Vi se propune o funcție de conducere și acceptați, pentru că aveți experiența necesară și vă place această postură. Apare și o confirmare legată de o aprobare, un credit sau o investiție pe care o gestionați de ceva vreme.

Horoscop 10 septembrie – VĂRSĂTOR

Ieșiți mai des la evenimente și mondenități, luați pulsul societății și poate organizați chiar voi un eveniment. Recuperați și niște bani, ceea ce vă ajută să acoperiți cheltuielile din această perioadă.

Horoscop 10 septembrie – PEȘTI

Negociați un contract de colaborare și definitivați o situație pe care ați așteptat-o de mult. Cineva care v-a mai abordat în trecut revine acum, iar de data aceasta sunteți mai deschiși la dialog.

Horoscop 10 septembrie – BERBEC

Apar noutăți la serviciu – poate un șef nou, proiecte noi – și profitați de ocazie pentru a face o impresie bună. În plan personal, aveți șansa să întâlniți pe cineva care să vă facă fericiți, dacă sunteți singuri.

Horoscop 10 septembrie – TAUR

Vin vești amestecate, dar starea voastră bună vă ajută să treceți peste ce nu vă convine. Descoperiți și un hobby care să vă umple timpul liber, să vă scape de stres și să vă redea energia.

Horoscop 10 septembrie – GEMENI

Se conturează o minivacanță sau un teambuilding, care va detensiona atmosfera și va aduce distracție. Faceți și o mică investiție în casă și verificați bugetul, ca să fiți siguri că vă încadrați.

Horoscop 10 septembrie – RAC

Un proiect la care lucrați de mult prinde, în sfârșit, viață și apar și beneficiile. Primiți sprijin din partea unor oameni care vă apreciază și obțineți rezultate de top.

Horoscop 10 septembrie – LEU

Vă acordați mai multă atenție, mai ales că apare ceva nou și frumos în viața voastră, care vă umple sufletul. Dacă sunteți singuri, se ivește cineva care să vă fascineze și să vă aducă bucurie într-o relație.

