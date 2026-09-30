Vibrația zilei este 1 și este momentul să ne reinventăm.

Horoscop 1 octombrie 2026 – BALANȚĂ

O reușită! Vi se plătesc niște activități extraprofesionale și o să vă luați diverse lucruri de care ați tot avut nevoie, dar pentru care nu ați avut suficienți bani.

Vi se face o ofertă de colaborare și, dacă agenda de lucru nu e plină-ochi, poate acceptați un ban în plus.

Horoscop 1 octombrie 2026 – SCORPION

Vin poate mai mulți bani din surse diferite și o să vă descurcați cât se poate de bine în perioada care urmează. E posibil chiar să schimbați serviciul.

O să vă contacteze niște oameni de afaceri să puneți umărul la ceva care este în stilul vostru și v-ați putea încumeta.

Horoscop 1 octombrie 2026 – SĂGETĂTOR

O să vă treziți cu oferte de lucru și poate bateți palma pentru un contract, dacă o să vă fie respectate condițiile pe care le-ați negociat, ca să vă fie răsplătită munca.

Se poate să întâlniți, într-un cerc de cunoștințe, colegi sau prieteni, pe cineva care să vă stârnească interesul și să vreți să vă mai vedeți.

Horoscop 1 octombrie 2026 – CAPRICORN

Se poate să aveți de reglat o situație legată de o proprietate, să semnați niște acte și să recuperați bani sau bunuri, dacă aveți dosarul complet.

Cineva dintr-o relație aparent încheiată revine ca să renegociați condițiile, poate-poate.

Horoscop 1 octombrie 2026 – VĂRSĂTOR

E un angajator care insistă să mergeți pe mâna lui și să vă faceți timp să lucrați la un proiect de perspectivă și o să fiți încântați de rezultate.

Poate vi se răsplătește un efort, vă luați banii, vi se dau și niște vouchere și o să aveți cu ce să plecați într-un city-break.

Horoscop 1 octombrie 2026 – PEȘTI

Se adună bani din surse colaterale și o să vă bucurați de o ieșire cu prietenii, la o cafea sau la un spectacol, și o să aveți preocupări comune.

Vi se împlinesc niște dorințe și o să mai uitați de stres, o să lucrați cu mai multă tragere de inimă.

Horoscop 1 octombrie 2026 – BERBEC

Se poate să vă dați întâlnire cu niște oameni care se implică într-un proiect la care ați putea participa și voi, dacă nu sunteți prinși până peste cap cu alte treburi.

Îi pregătiți o surpriză partenerului de cuplu și poate primiți o invitație pentru weekend într-o stațiune de agrement, posibil și peste graniță.

Horoscop 1 octombrie 2026 – TAUR

Se vine cu o ofertă de business, dar aveți deja agenda încărcată și vă menajați și voi sănătatea, ca să fiți buni, zdraveni, să mai puteți avea grijă și de familie.

O să vă bucurați de susținere din partea unor apropiați și o să meargă și de la sine o serie de lucruri.

Horoscop 1 octombrie 2026 – GEMENI

Vi se poate semna, în sfârșit, un act și să vă lansați în domeniul afacerilor, să începeți ceva nou-nouț.

Un musafir-surpriză o să vină cu vești incitante. Poate o să plecați împreună pe undeva.

Horoscop 1 octombrie 2026 – RAC

Apar proiecte noi la orizont și o să vă meargă mult mai bine din punct de vedere financiar, poate pentru că se bat sponsorii pe voi.

Încep să se vadă rezultatele unor eforturi și o să luați bani. Vin și promisiuni de bani mai mulți și de vizibilitate.

Horoscop 1 octombrie 2026 – LEU

E un stres al integrării la voi într-un nou colectiv. Poate s-au schimbat și șefii, sunt alte reguli, alte pretenții, dar o să fie bine, o să vedeți.

Se anunță bani din surse colaterale, iar intuiția o să vă spună ce să alegeți, ca să mergeți la sigur.

Horoscop 1 octombrie 2026 – FECIOARĂ

Noi provocări! Poate o să fiți prinși într-o postură avantajoasă și o să faceți față noilor situații, pentru că resurse interioare aveți cât cuprinde.

O să duceți la alt nivel comunicarea cu partenerul de cuplu și o să fie altă atmosferă acasă, o să fie armonie.