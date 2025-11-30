Horoscop 1 decembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi cu surprize mari și bucurii

30-11-2025 | 21:44
Horoscop 1 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi de sărbătoare mare. O să avem grijă de ai noștri, o să trecem în revistă momentele festive din oraș și o să luăm parte la sărbătoarea noastră, a tuturor.  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și se cuvine s-o luăm de la început cu ceea ce nu ne-a reușit de la prima încercare.

Horoscop 1 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O stare de bine, e sărbătoare, poate fi și ziua voastră, nu doar a țării, și o să se-adune prietenii ca să trageți un chef pe cinste, că tot a fost ieri și Sf. Andrei. Vine cineva care v-a dus dorul și o să încercați o reconciliere după o absență care a cam răcit relația.

Horoscop 1 decembrie 2025 – CAPRICORN

Se poate să fie ceva de lucru atât la serviciu, cât și acasă, dar o să vreți să ieșiți cu ai voștri, ca să vă bucurați de sărbătoarea țării. Poate îi chemați pe niște prieteni la voi, dacă n-aveți chef să ieșiți în oraș ca să luați pulsul evenimentelor.

Horoscop 1 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Sunteți dispuși să dați o raită pe-afară, să trăiți evenimentele pe viu, să simțiți pulsația străzii, a oamenilor care iau parte la tumultul urbei. Se pare că o să vă invite niște cunoscuți la o tratație, ca să schimbați impresii și să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare.

Horoscop 30 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care participă la o cerere în căsătorie

Horoscop 1 decembrie 2025 – PEȘTI

Poate ați rămas din weekend pe undeva și o să vă întrețineți frumos cu gazdele, o să trăiți la maximum această zi importantă pentru noi toți. Se anunță o cheltuială, poate vă costă sejurul într-o stațiune turistică și o să fiți înconjurați de prieteni — o să fie frumos.

Horoscop 1 decembrie 2025 – BERBEC

E animație la voi, o să vă distrați, îi antrenați și pe prieteni să meargă cu voi acolo unde vă invită unii, alții, că lumea vă cheamă peste tot. O să primiți o invitație la un festin de zi aniversară și o să fie distracție, că lumea e bine dispusă.

Horoscop 1 decembrie 2025 – TAUR

O veste bună de la cineva care vă ia o greutate de pe umeri și o să vă reconectați la o echipă cu care ați funcționat foarte bine în plan profesional. E posibil să vă intre niște bani, poate primiți și un cadou și o să fie o zi cu surprize pentru voi.

Horoscop 1 decembrie 2025 – GEMENI

Pare să fie o disponibilitate din partea voastră să împăcați pe toată lumea, să fiți o echipă la bine și la greu, dar mai ales în astfel de momente de sărbătoare. Se poate să revedeți oameni dragi la întâlnirile cu prietenii prin oraș, la evenimente, și o să mai cunoașteți și altă lume.

Horoscop 1 decembrie 2025 – RAC

Se poate să aflați o veste bună despre cineva care se anunță în vizită și o să vă faceți program comun pentru câteva zile, poate în weekend. E posibil să întâlniți pe cineva la vreo reuniune mondenă și să aveți multe de împărtășit.

Horoscop 1 decembrie 2025 – LEU

O să puteți recupera niște bani și o să aveți de buzunar ca să ieșiți la mondenități, să simțiți din plin atmosfera de sărbătoare. Poate faceți un pas hotărâtor și vă duceți cu sufletul deschis spre cineva care vă poate fi partenerul de cuplu.

Horoscop 1 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Se poate să le faceți o vizită unor rude care v-au simțit lipsa și o să vă bucurați împreună de momentele festive care dau contur acestei zile. Prezența cuiva o să vă facă să uitați de stresul acumulat, de griji, și poate se înfiripă o poveste de dragoste.

Horoscop 1 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Poate puneți umărul la organizarea unei mese în familie și o să vă ungă pe suflet că vă revedeți după o perioadă lungă de timp. Prietenii insistă să ieșiți împreună pe la manifestările din oraș, ca să luați parte la atmosfera de sărbătoare.

Horoscop 1 decembrie 2025 – SCORPION

Se poate să fie un eveniment de familie care să vă țină în priză și o să ieșiți cu toții mai spre seară în oraș ca să fiți în miezul evenimentelor. Se poate să vă implicați într-o acțiune care să vă aducă satisfacții sufletești și se vor bucura și cei pentru care faceți acte caritabile.

