William Shatner, celebrul căpitan Kirk din serialul ''Star Trek'', pleacă astăzi în spaţiu. Actorul are 90 de ani

La 90 de ani, actorul William Shatner, celebru pentru rolul căpitanului Kirk din "Star Trek", se pregăteşte de prima sa călătorie în spaţiu.

O va face miercuri după-amiază, la bordul rachetei New Shepard, ce îi aparţine miliardarului Jeff Bezos. Dacă totul va merge conform planului, actorul din Star Trek va deveni cel mai în vârstă turist spaţial.

După ce a condus nava Enterprise într-o odisee intergalactică, acum căpitanul Kirk e pregătit să pună în scenă propria aventură spaţială.

William Shatner, actor: "Lucrurile pe care le-am văzut doar ca actor, urmează să le văd în direct".

Actorul serialului Star Trek se va îmbarca, miercuri după-amiază, la bordul vehicului spaţial New Shepard, deţinut de miliardarul Jeff Bezos, cel care, de altfel, a şi finanţat zborul. Racheta trebuia să decoleze marți din vestul Texasului, dar lansarea a fost amânată pentru 24 de ore din cauza vremii nefavorabile.

William Shatner, actor: "Sunt entuziasmat, dar totodată îngrijorat şi puțin emoţionat și speriat de această nouă aventură".

La bord, pe lângă celebrul star de la Hollywood, se vor mai afla alţi 3 pasageri, printre care vicepreşedintele companiei Blue Origin, un fost inginer NASA şi un microbiolog.

Audrey Powers, vicepreşedintele companiei Blue Origin:

"Am lucrat la această misiune timp de 8 ani. Echipa cu care am lucrat e formată din oameni profesionişti şi talentaţi. Sunt printre cei mai buni oameni cu care am lucrat în cariera mea de 20 de ani în aviaţie".

William Shatner, actor: "Am petrecut zile întregi aici, exersând cum să urc şi să cobor din aceste scaune dificile. E un antrenament intens să urci şi să cobori din aceste scaune înclinate. Mă simt confortabil în noua postură, dar am şi o stare de nelinişte. Voi fi foarte fericit când vom atinge punctul maxim în urcare şi vom şti că suntem în siguranţă, putând astfel să dăm frâu liber imaginaţiei când vom privi imensitatea Universului".

În urmă cu câţiva ani, Shatner glumea pe seama unei călătorii în spaţiu.

Prezentator TV: "Dacă vi s-ar fi oferi posibilitatea de a călători în spaţiu, aţi accepta-o?".

William Shatner, actor: "Doar dacă aş avea garanţia că voi reveni pe Pământ".

Zborul de miercuri este programat să dureze 10 minute. Racheta va urca la aproximativ 100 de kilometri deasupra Pământului, puţin dincolo de limita spaţiului, unde pasagerii vor putea experimenta aproape patru minute de imponderabilitate, cam ce a trăit în vară Jeff Bezos şi echipajul său.

Complet automatizată, racheta New Shepard va reveni pe Pământ în urma unei coborâri controlate, fiind frânată cu ajutorul a trei paraşute şi a unui motor cu propulsie inversată, aşa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva luni.

O experienţă similară în domeniul turismului spaţial propun şi companiile deţinute de Elon Musk şi, respectiv, de Richard Branson, care au privit şi ei Pământul de sus în acest an. Space X şi Virgin Galactic au început deja să vândă bilete, de milioane de dolari, pentru doritori.

Asta chiar dacă, în paralel, au început să apară îngrijorări cu privire la impactul acestor curse spaţiale private asupra mediului.