„Este un moment de doliu.” Gala MTV Music Awards 2023 a fost anulată. Care este motivul

Festivitatea trebuia să aibă loc la Paris, la centrul expozițional Paris Nord Villepinte, pe 5 noiembrie, iar printre nominalizați se numărau Taylor Swift, Nicki Minaj și Olivia Rodrigo, conform NME.

La începutul acestei luni (7 octombrie), Hamas a lansat un atac în sudul Israelului, la primele ore ale dimineții, care a dus la declanșarea unui război Israel-Hamas.

„Având în vedere evoluția evenimentelor mondiale extrem de violente, am decis să nu mergem mai departe cu MTV EMAs 2023, din precauție pentru miile de angajați, membri ai echipei, artiști, fani și parteneri care călătoresc din toate colțurile lumii pentru a da viață spectacolului”, a anunțat decizia, un purtător de cuvânt al Paramount, care deține MTV.



„MTV EMAs sunt o celebrare anuală a muzicii globale. În timp ce urmărim cum evenimentele devastatoare din Israel și Gaza continuă să se desfășoare, acesta nu pare a fi un moment pentru o sărbătoare globală. Cu mii de vieți deja pierdute, este un moment de doliu”, a adaugat purtătorul de cuvânt.

