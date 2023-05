Gala premiilor MTV, în online. Cine sunt câștigătorii

Pentru a primi premiul el a pus în scenă o cascadorie de zile mari.

Jenna Ortega , „Wednesday", din serialul cu același nume, a fost premiată pentru cel mai bun rol într-un serial TV, la fel ca și Pedro Pascal pentru rolul din „The last of Us".

Le-au mulțumit fanilor de la distanță, cu discursuri înregistrate în prealabil, pentru că scenariștii de film și televiziune de la Hollywood sunt de o săptămână în grevă, așa că gala premiilor MTV s-a ținut online.

An de an evenimentul premiază cei mai populari actori și filmele care i-au cucerit pe adolescenții din Statele Unite.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 08-05-2023 14:21