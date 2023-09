Cele mai bune și „nebune” ținute de pe covorul roșu la MTV Awards 2023. Ce vedete au șocat cu apariția lor | GALERIE FOTO

Selena Gomez, Olivia Rodrigo, Shakira și Cardi B au preluat ștafeta de la Taylor Swift și au adus glamour-ul la un alt nivel, dar Taylor însăși a surprins pe toată lumea cu alegerea ei inedită.

Evenimentul de referință din industria muzicală a avut loc, marți, 12 septembrie, în afara orașului New York, la Prudential Center din Newark, N.J.

Taylor Swift a sosit pe covorul roșu după prietena sa cea mai bună, Selena Gomez, scrie hellomagazine.com.

Taylor a ales să-și pună în evidență silueta cu o rochie neagră discretă, cu o despicătură seducătoare până la șolduri și detalii cu catarame. O alegere surprinzătoare pentru artista care, de obicei, strălucește în rochii îndrăznețe și extravagante.

Selena Gomez, starul din „Only Murders in the Building”, a impresionat într-o rochie roșie din dantelă, conturându-i trupul superb cu un decolteu adânc.

Olivia Rodrigo și-a uimit fanii într-o rochie elegantă cu paiete argintii, în timp ce Shakira, care urma să primească Premiul Video Vanguard, a ales o rochie aurie extrem de îndrăzneață, cu spatele gol.

Saweetie, gazda pre-show-ului de 90 de minute, a purtat o rochie roz din paiete, cu detalii decupate, ce evidențiază abdomenul său tonifiat, completată cu ornamente din oase pe talie și decolteu.

Demi Lovato a optat pentru un look all-black, inclusiv un duster lung din piele cu umeri supradimensionați și structurați.

Momentul de strălucire al serii i-a aparținut lui Diddy.

Cu Nicki Minaj în rolul de gazdă și prezentatori celebri precum Charli D'Amelio, Dixie D'Amelio, Emily Ratajkowski, Rita Ora, Jared Leto și Sabrina Carpenter, MTV Video Music Awards 2023 a fost o seară de strălucire și recunoaștere pentru cei mai talentați artiști din industria muzicală.

Lista câștigătorilor

VIDEOCLIPUL ANULUI

Doja Cat - "Attention"

Miley Cyrus - "Flowers"

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Olivia Rodrigo - "Vampire"

Sam Smith, Kim Petras - "Unholy"

SZA - "Kill Bill"

Taylor Swift - "Anti-Hero" - câștigător

ARTISTUL ANULUI

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

CÂNTECUL ANULUI

Miley Cyrus - "Flowers"

Olivia Rodrigo - "Vampire"

Rema & Selena Gomez - "Calm Down"

Sam Smith, Kim Petras - "Unholy"

Steve Lacy - "Bad Habit"

SZA - "Kill Bill"

Taylor Swift - "Anti-Hero" - câștigător

CEL MAI BUN ARTIST NOU

GloRilla

Ice Spice - câștigător

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

PERFORMANȚA ANULUI

2022 august: Saucy Santana - "Booty"

Septembrie 2022: Stephen Sanchez - "Until I Found You"

Octombrie 2022: JVKE - "Ora de aur"

Noiembrie 2022: Flo Milli - "Conceited"

Decembrie 2022: Reneé Rapp - "Colorado"

Ianuarie 2023: Sam Ryder - "All The Way Over"

Februarie 2023: Armani White - "GOATED"

Martie 2023: Fletcher - "Becky's So Hot"

Aprilie 2023: Tomorrow X Together - "Sugar Rush Ride" - câștigător

Mai 2023: Ice Spice - "Princess Diana"

Iunie 2023: FLO - "Losing You"

Iulie 2023: Lauren Spencer Smith - "That Part"

CEA MAI BUNĂ COLABORARE

David Guetta & Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"

Post Malone, Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - "Gotta Move On"

Karol G, Shakira - "TQG" *VINGĂTOR

Metro Boomin cu The Weeknd, 21 Savage și Diddy - "Creepin' (Remix)"

Rema & Selena Gomez - "Calm Down"

BEST POP

Demi Lovato - "Swine"

Dua Lipa - "Dance The Night (From Barbie The Album)"

Ed Sheeran - "Eyes Closed"

Miley Cyrus - "Flowers"

Olivia Rodrigo - "Vampire"

P!NK - "Trustfall"

Taylor Swift - "Anti-Hero" - câștigător

CEL MAI BUN HIP-HOP

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - "Gotta Move On"

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - "Staying Alive"

GloRilla & Cardi B - "Tomorrow 2"

Lil Uzi Vert - "Just Wanna Rock"

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX - "Kant Nobody"

Metro Boomin ft Future - "Superhero (Heroes and Villains)"

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl" - câștigător

BEST R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye - "Stay"

Chlöe ft. Chris Brown - "How Does It Feel"

Metro Boomin cu The Weeknd, 21 Savage și Diddy - "Creepin' (Remix)"

SZA - "Shirt" - câștigător

Toosii - "Favorite Song"

Yung Bleu & Nicki Minaj

CEL MAI BUN ROCK

Foo Fighters - "The Teacher"

Linkin Park - "Lost (Original Version)"

Red Hot Chili Peppers - "Tippa My Tongue"

Måneskin - "The Loneliest" - câștigător

Metallica - "Lux Æterna"

Muse - "You Make Me Feel Like It's Halloween"

BEST LATIN

Anitta - "Funk Rave" - câștigător

Bad Bunny - "Where she goes"

Eslabon Armado, Peso Pluma - "Ella Baila Sola" - "Ella Baila Sola

Bad Bunny - "un x100to"

Karol G, Shakira - "TQG"

Rosalía - "Despechá"

Shakira - "Acróstico"

CEL MAI BUN AFROBEATS

Ayra Starr - "Rush"

Burna Boy - "It's Plenty"

Davido ft. Musa Keys - "Unavailable"

Fireboy DML & Asake - "Bandana"

Libianca - "People"

Rema & Selena Gomez - "Calm Down" - câștigător

Wizkid ft. Ayra Starr- "2 Sugar"

CEL MAI BUN K-POP

aespa - "Girls"

BLACKPINK - "Pink Venom"

FIFTY FIFTY - "Cupid"

SEVENTEEN - "Super"

Stray Kids - "S-Class" - câștigător

TOMORROW X TOGETHER - "Sugar Rush Ride"

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 13-09-2023 10:28