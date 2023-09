Shakira și Taylor Swift, marile câştigătoare ale ediţiei 2023 a MTV Video Music Awards | VIDEO

Cel mai bun cântec, cea mai bună muzică pop, cea mai bună regie şi cel mai bun videoclip pentru hitul său „Anti-Hero”: în total, Taylor Swift a obţinut nu mai puţin de nouă premii (din unsprezece nominalizări) la ceremonia care a avut loc pe un stadion din Newark, New Jersey, scrie News.ro.

„Este incredibil”, a declarat superstarul multimilionar, care are zeci de milioane de urmăritori pe reţelele de socializare, în timp ce primea cel mai important premiu al serii, pentru cel mai bun videoclip, pe care îl câştigase deja în 2022 pentru „All Too Well: The Short Film”.

O altă vedetă a anului, artista Shakira, în vârstă de 46 de ani, a câştigat cel mai prestigios premiu al serii, Video Vanguard, care recompensează inovaţia în industria înregistrărilor audiovizuale.

Purtând o rochie lungă şi strălucitoare, cântăreaţa columbiană a spus: „Mulţumesc celor de la MTV. Vă mulţumesc pentru că aţi jucat un rol atât de important în cariera mea de când aveam 18 ani”.

Rapperul din Harlem Lil Wayne a deschis gala anuală MTV VMA. Interpretul a primit un premiu pentru lunga sa carieră în rap. „Este atât de suprarealist. Am început ca furnizor de ziare”, a declarat rapperul în vârstă de 53 de ani.

Artista hip-hop din New York, Nicki Minaj, a aprins stadionul Neward pentru al doilea an consecutiv, cu o interpretare live a noului său single, Last Time I Saw You, care va fi inclus pe viitorul său album ce va fi lansat în noiembrie. De asemenea, a câştigat premiul pentru cel mai bun videoclip hip-hop pentru „Super Freaky Girl”.

În plus, o serie de vedete hip-hop au cântat în timpul serii pentru a sărbători 50 de ani de la naşterea acestui gen muzical în Bronx. Lil Wayne, Nicki Minaj, DMC, Doug E. Fresh, Slick Rick, Grandmaster Flash and the Furious Five şi LL Cool J au încheiat ceremonia cu un spectacol comun. Premiul Global Icon Award i-a revenit lui Diddy, o altă figură a industriei.

Premiul pentru cel mai bun videoclip R&B i-a revenit artistei SZA pentru „Shirt”, în timp ce grupul sud-coreean Stray Kids a luat premiul pentru cel mai bun videoclip K-pop înainte de o reprezentaţie pe scenă.

Nigerianul Rema a câştigat premiul pentru cel mai bun videoclip afrobeats, o categorie nouă, pentru single-ul său „Calm Down” cu Selena Gomez. Melodia a depăşit un miliard de ascultări pe Spotify în weekend. „Înseamnă foarte mult să văd cum afrobeats ia atât de mult avânt”, a declarat Rema la acceptarea premiului.

