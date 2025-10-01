Zendaya, apariție îndrăzneață la Săptămâna Modei de la Paris. Ținuta spectaculoasă pe care a purtat-o. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
01-10-2025 | 08:07
Zendaya
Getty

Zendaya a strălucit într-o ținută îndrăzneață la show-ul Louis Vuitton din cadrul Paris Fashion Week.

autor
Ioana Andreescu

Actrița din „Dune”, în vârstă de 29 de ani, a stat în primul rând la prezentarea colecției de primăvară/vară 2026 a brandului, marți, impresionând într-o rochie-sacou argintie, scurtă, cu guler și manșete din blană crem, potrivit Page Six.

Ținuta mini avea o serie de funde pe partea din față. Look-ul a debutat pe podium în mai, fiind accesorizat cu o pereche de cizme lungi și o geantă cu însemnele brandului. Zendaya i-a dat ținutei o notă mai elegantă, purtând pantofi argintii cu tocuri înalte.

A completat ținuta cu părul coafat cu volum, machiaj cu tuș negru, un ruj în nuanțe neutre și un ten strălucitor, accentuând aerul retro-futurist. Vedeta a afișat și un alt accesoriu de efect: impresionantul inel de logodnă primit de la logodnicul său, Tom Holland.

Citește și
Tom Holland
Tom Holland a devenit viral după ce a apărat-o pe Zendaya de paparazii. „Aveți grijă”. GALERIE FOTO
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Sursa: pagesix.com

Etichete: tinuta, Paris Fashion Week, Zendaya ,

Dată publicare: 01-10-2025 08:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Zendaya şi Tom Holland s-au logodit. Inelul purtat de actriță la Globurile de Aur a devenit viral pe reţelele sociale. FOTO
Stiri Mondene
Zendaya şi Tom Holland s-au logodit. Inelul purtat de actriță la Globurile de Aur a devenit viral pe reţelele sociale. FOTO

Actorii Zendaya şi Tom Holland s-au logodit, au dezvăluit mai multe media americane luni, la o zi după gala Globurilor de Aur unde actriţa şi-a făcut apariţia purtând un inel cu un diamant impresionant, transmite AFP.

Tom Holland a devenit viral după ce a apărat-o pe Zendaya de paparazii. „Aveți grijă”. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Tom Holland a devenit viral după ce a apărat-o pe Zendaya de paparazii. „Aveți grijă”. GALERIE FOTO

Tom Holland a devenit viral săptămâna aceasta pentru că și-a apărat iubita Zendaya de paparazii, în New York.

Motivul pentru care mai mulți creatori de modă celebri au refuzat să colaboreze cu Zendaya. „Este prea tânără”
Stiri Mondene
Motivul pentru care mai mulți creatori de modă celebri au refuzat să colaboreze cu Zendaya. „Este prea tânără”

Poate că Zendaya și moda au devenit sinonime de-a lungul anilor, dar, potrivit stilistului ei, nu a fost întotdeauna fata care să fie preferată de marile branduri care doresc să-și expună creațiile pe celebrități.

Recomandări
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive
Stiri actuale
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive

România ar putea începe curând, alături de Ucraina, producţia de drone defensive pentru uz intern şi pentru aliaţii din UE şi NATO, a spus ministrul de Externe Oana Ţoiu pentru Reuters.

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Stiri actuale
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Septembrie 2025

45:36

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28