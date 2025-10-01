Zendaya, apariție îndrăzneață la Săptămâna Modei de la Paris. Ținuta spectaculoasă pe care a purtat-o. GALERIE FOTO

Zendaya a strălucit într-o ținută îndrăzneață la show-ul Louis Vuitton din cadrul Paris Fashion Week.

Actrița din „Dune”, în vârstă de 29 de ani, a stat în primul rând la prezentarea colecției de primăvară/vară 2026 a brandului, marți, impresionând într-o rochie-sacou argintie, scurtă, cu guler și manșete din blană crem, potrivit Page Six.

Ținuta mini avea o serie de funde pe partea din față. Look-ul a debutat pe podium în mai, fiind accesorizat cu o pereche de cizme lungi și o geantă cu însemnele brandului. Zendaya i-a dat ținutei o notă mai elegantă, purtând pantofi argintii cu tocuri înalte.

oh my god... princess diana pic.twitter.com/9mwqnQHrmj — zendaya’s manager ???????? (@FILMCHANI) September 30, 2025

A completat ținuta cu părul coafat cu volum, machiaj cu tuș negru, un ruj în nuanțe neutre și un ten strălucitor, accentuând aerul retro-futurist. Vedeta a afișat și un alt accesoriu de efect: impresionantul inel de logodnă primit de la logodnicul său, Tom Holland.

