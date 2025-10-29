Vladimir Drăghia, Babasha și Dr. Cezar, printre numele din echipa Luptătorii de la Desafio: Reality show-ul de la PRO TV

Stiri Mondene
29-10-2025 | 10:24
Desafio

A venit momentul ca echipa Luptătorii din show-ul Desafio: Aventura, de la PRO TV să facă un pas în față și să se prezinte publicului, înainte de startul filmărilor care vor avea loc în Thailanda.

autor
Știrile PRO TV

Miza este uriașă: doar unul dintre cei 24 de concurenți care formează cele trei echipe – Visătorii, Norocoșii și Luptătorii – va câștiga marele premiu de până la 150.000 de euro.

Echipa Luptătorii reunește opt concurenți cu povești puternice, personalități complexe și curaj autentic – oameni care nu fug de provocări, ci le caută pentru a-și depăși limitele.

Vladimir Drăghia – Un luptător al vieții, mereu în căutare de sens și de provocări noi. A venit să rupă rutina și să se redescopere. Vladimir simte oamenii, acționează cu instinct și nu fuge de necunoscut – chiar dacă uneori îl sperie. Un luptător adevărat, cu inima deschisă și curaj autentic. “Motivațiile mele sunt date de ieșirea din rutină, nevoia de nou și speranța că o să se uite familia mea și o să îi placă ceea ce vede. Recunosc ca imi era dor de acestă adrenalina”.

Dumbo (Alexandru) – Un bărbat al naturii, 100% authentic, gătește singur în pădure și vânează din pasiune. A venit în show să arate ce înseamnă să fii bărbat cu voință și putere. Simplu, direct, fără fițe, Dumbo trăiește după propriile reguli și vine să ne învețe lecția masculinității adevărate. “Soția mea a facut un infarct și i-am promis că voi merge la Desafio: Aventura, așa că îmi voi ține promisiunea față de ea”.

Citește și
meghan markle si printul harry - 6
Noi imagini cu Archie și Lilibet, copiii prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Cum au fost surprinși cei doi. VIDEO

Meila Codruța (Coco) – Luptătoare din Oradea, crescută în sală încă de la 10 ani. Mică de statură, mare de caracter, Meila e forță pură și vrea să dovedească tuturor că determinarea nu are vârstă, nici gen. Vine să “distrugă” jungla, nu să-și facă prieteni. “Mi-aș dori să îmi deschid sala mea de MMA, dacă aș câstiga marele premiu”.

Iuliana Dup – Artista pălăriilor, femeia care a învins viața cu eleganță și forță. Sub ambalajul rafinat se ascunde un Hercule care a refuzat mereu rolul de victimă. Creativă, ambițioasă și adaptabilă, Iuliana vine să demonstreze că feminitatea poate fi o armă a curajului. “Confecționez pălării, pot spune că îmi va fi dor de munca mea, cât voi fi plecată”.

Alina Oprea – Explozie de energie și curaj, Alina a învins moartea după un accident grav și s-a ridicat mai puternică. Vulcanică, directă și sinceră, e femeia care dă gust oricărei provocări. Pentru ea, viața e o cursă cu adrenalină – și e pregătită să câștige din nou. “Asteptări am doar de la mine, vreau să văd cât de departe pot ajunge în această competiție. Am destule șanse să câștig, sunt o luptătoare”.

Babasha – Cântărețul care a transformat prejudecățile în motivație. A crescut prin muncă, nu prin noroc, și a devenit o voce pentru o generație întreagă. Cu suflet mare și credință în oameni, Babasha vine să arate că un luptător adevărat nu are nevoie de etichete. Doar de inimă. “Motivatia mea este familia, baiatul meu, oamenii care mă susțin cu adevărat, mă iubesc și pot vedea în mine mai mult decât un băiat care cântă. Pentru cei care se regăsesc în mine și în muzica mea”.


Dr. Cezar Amititeloaie – Ex-cardiolog, acum terapeut holistic și explorator al sufletului. Vrea să fie simplu: Cezar, omul, nu doctorul. Înțelept, calm și profund, își asumă rolul de ascultător și ghid. În emisiune va fi Tarzanul echipei – un luptător care își manifestă echilibrul și autenticitatea. “Toată viața am căutat aventura, provocarea, să fiu pus în situații inconfortabile. Iubesc disconfortul, ma ajuta sa evoluez”.

Condrea Luiza – „Prințesa cu volănașe” care nu se teme să se murdărească de noroi. Mamă, soție și antreprenor, Luiza vine să arate că feminitatea poate fi o forță. Sub zâmbetul ei elegant se ascunde o luptătoare care vrea să inspire femeile să creadă că se poate – cu grație, curaj și determinare. “Îmi doresc foarte mult să fiu văzuta, apreciată și cunoscută, adică să apar la TV. Pentru că este jobul în care eu m-am regăsit de mică, deși în prezent activez în alt domeniu, cumva sufletul meu se indreaptă spre acest domeniu, al televiziunii”.

Desafio: Aventura este cel mai intens reality show al momentului – o confruntare între echipe de oameni cu povești diferite, uniți de același scop: depășirea limitelor. Concurenții vor trăi experiența vieții lor într-un peisaj exotic, unde forța, strategia și spiritul de echipă vor face diferența între glorie și eșec.

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, reality show,

Dată publicare: 29-10-2025 10:24

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
Noi imagini cu Archie și Lilibet, copiii prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Cum au fost surprinși cei doi. VIDEO
Stiri Mondene
Noi imagini cu Archie și Lilibet, copiii prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Cum au fost surprinși cei doi. VIDEO

Meghan Markle și-a surprins fanii după ce a publicat pe Instagram un filmuleț de Halloween în care apar, pentru prima dată după mult timp, fețele copiilor Archie (6 ani) și Lilibet (4 ani).

Camera de justiție – o nouă producție marca PRO TV, din 8 noiembrie. „Un spectacol al vieții, dincolo de ecran”
Stiri Mondene
Camera de justiție – o nouă producție marca PRO TV, din 8 noiembrie. „Un spectacol al vieții, dincolo de ecran”

PRO TV lansează o nouă producție care aduce în prim-plan povești autentice despre oameni, decizii și dreptate transpuse într-o miniserie de trei episoade.

Julia Roberts a împlinit 58 de ani. Povestea unei cariere legendare la Hollywood. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Julia Roberts a împlinit 58 de ani. Povestea unei cariere legendare la Hollywood. GALERIE FOTO

Julia Roberts a împlinit 58 de ani. Celebră pentru rolul iconic din „Pretty Woman”, actrița și-a consolidat în ultimele decenii statutul de vedetă apreciată atât de public, cât și de critici.

Recomandări
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată
Stiri actuale
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată

Opt percheziţii au loc miercuri dimineaţă la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal, deschis în urma exploziei din Rahova.

Trump retrage trupe americane din România. Reacția MApN: ”Decizia era așteptată”
Stiri actuale
Trump retrage trupe americane din România. Reacția MApN: ”Decizia era așteptată”

Administrația Trump a decis să retragă o parte din trupele americane din România. Ministerul Apărării a precizat că decizia era așteptată, iar pe teritoriul României vor mai rămâne circa 1.000 de militari americani.   

Patru confederații sindicale protestează în fața Guvernului. ”Numai premierul poate opri agonia a mii de familii”
Stiri Sociale
Patru confederații sindicale protestează în fața Guvernului. ”Numai premierul poate opri agonia a mii de familii”

Sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează, miercuri, începând cu ora 11:00, în Piaţa Victoriei, pentru stoparea dezastrului economic, social, instituţional, cultural şi a disoluţiei statale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Octombrie 2025

46:13

Alt Text!
La Măruță
28 Octombrie 2025

01:29:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28