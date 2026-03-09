Urban Blues Fest se deschide cu o premieră pentru România: Călin Grigoriu and Friends! Călin este muzician, chitarist clasic și electric, aranjor și compozitor român, originar din oraşul Tulcea.

”Mereu proaspăt şi novator în expresie, Călin abordează orice tip de chitară cu un rafinament desăvârşit, demonstrând un profesionalism nemaiîntâlnit la niciun ghitarist din generaţia lui. Perspectiva contemporană a sonorităţior chitarei sale este un atu imbatabil, de neînvins. Universul său muzical, foarte variat stilistic, de la muzica de cameră la rock, de la jazz la muzică de teatru, fiind prezent în diferite proiecte solo, inspirate aranjamente sau compoziţii pentru orchestră şi chitară”, precizează organizatorii evenimentului într-un comunicat de presă.

Olivia Păun este absolventă a Universității de Muzică București, cu o vastă experiență pe scena muzicală atât în țară cât și peste hotare. A trăit în Olanda, având reședința în Amsterdam 8 ani, cântând peste tot în România, dar și în Germania, Belgia, Franța, Spania, Elveţia, Norvegia alături de trupa Olly de Quartz cu care a lansat albume originale.

Attyla Vass, basist de excepție, cât și chitarist, face parte din echipa Electrecord, colaborează cu diferiți artiști cunoscuți din țară noastră. Nicu Georoiu are foarte multe colaborări. Însă, cea mai faimoasă prezenţă îl leagă de basistul Cătălin Răsvan cu care a alcătuit cea mai bine sudată secţie ritmică din Bucureşti în trioul Baicea Blues Band.

”Marius Vernescu este invitatul special al festivalului nostru şi va concerta în formulă de trio, pe data de 27 martie 2026. Marius Vernescu este un nume de faimă pentru România şi jazzul românesc, care combină exigenţa clasică cu spontaneitatea jazzului, pentru a încânta publicul din întreaga lume. El s-a afirmat ca pianist de jazz în extraordinare recitaluri alături de muzicieni români de calibru: Garbis Dedeian, Tudi Zaharescu, Anca Parghel, Cătălin Răsvan, Emil Soumah, Emil Bîzgă. Cariera sa timpurie a fost încununată cu un extraordinar succes în Elveţia, în 2002, fiind singurul jazzman român distins cu Marele Premiu al concursului "Solo Piano" din cadrul Festivalului Internațional de Jazz de la Montreux. Acest renume l-a propulsat pe scena internațională a jazzului și i-a adus premiul special pentru "Cea mai bună reprezentare a unui muzician român în străinătate" în România”, mai spun organizatorii festivalului.

Headliner-ul zilei de vineri, 27 martie 2026 este cvintetul MAASTRICHT JAZZ COLLECTIVE din Olanda.

Maastricht Jazz Collective reunește profesori și studenți talentați ai Conservatorului din Maastricht alcătuit din: David Luca – pian (România), Selim Aydin (Turcia) – trombon (asistent universitar), Paul Saumets (Estonia) – saxofon, Alex Chavez (Statele Unite) – contrabas şi Mario Calzada Pena (Spania) – tobe (profesor în departamentul de Jazz, specializat în Critical Listening). Cvintetul olandez va încheia prima seară a festivalului cu un veritabil show, total inedit pentru iubitorii etno-jazz-ului românesc.

Green Onions Experience (GOE) deschide seara de sâmbătă, 28 martie! GOE este o trupă românească de blues-rock din Cluj-Napoca, a cărei primă apariție notabilă a început cu muzica de blues. Au evoluat la cele mai importante festivaluri și evenimente din România într-o perioadă surprinzător de scurtă, împărțind aceeași scenă cu nume mari precum Eric Gales, Beth Hart sau Walter Trout.

În prezent, stilul lor se înclină mai mult spre blues rock, însă explorează în mod continuu diverse alte stiluri.

Ei vor lansa al treilea album.

Tot sâmbătă, 28 martie 2026, revin după doi ani la Urban Blues Festival, trioul româno-sârb AXiS, binecunoscut şi iubit de fanii bluesului şi rockului de la noi. Ei ne vor prezenta, în premieră pentru Bucureşti, câteva noi piese de pe viitorul lor album!

Headlinerul zilei de sâmbătă, 28 martie 2026, este explozivul chitarist italian Marco Bartoccioni. El ajunge în premieră în România şi va fi însoţit de Aurora Di Rocco (tobe, voce & electronica) şi Marco Polizzi (chitară bas și sintetizatoare). De curând, Marco a lansat primul single de pe noul album 2026.

Trioul Give’N’Take deschide ultima seară a festivalui la ora 19. El este format din Alex Mateian la chitară bas, Vlad Buzoianu la baterie şi Ioan Teodor Johnny Tache la chitară şi vor reveni cu noi compoziţii şi aranjamente ale pieselor deja cunoscute şi apreciate. Este a treia lor prezenţă în festival şi vor susţine un captivant recital de 45 de minute. Urban Blues Festival a fost şi este întotdeauna prietenul şi promotorul tinerelor talente din blues, rock şi jazz.

Give’N’Take este o trupă de blues-rock instrumental, puternic inspirată de artiști şi trupe din elita bluesului şi rockului mondial, precum Jimi Hendrix, Philip Sayce, Ten Years After, Stevie Ray Vaughan, Led Zeppelin, Grand Funk Railroad şi Deep Purple.

A doua trupă care vine în premieră la Bucureşti este ROCKABIL din Timişoara! Ea a luat fiinţă în vara anului 2007, la iniţiativa lui Marian Draghia şi Alin Fărcăşescu, cărora li s-au alăturat Florin Topolovcici, Andrei Comsa şi Sorin Deac. După mai multe schimbări de componenţe se alătură trupei Valentin Ivănescu (ex-ŞAH-MAT), vocal şi chitară ritmică. Urmează o bogată activitate concertistică în cluburi locale şi festivaluri naţionale, şi apariţia primului album, numit Începuturi, cu zece compoziţii originale.

Headlinerul zilei de duminică, 29 martie 2026, este un chitarist norvegian, originar din România, JOE RUSI. El va ajunge pentru prima dată la Urban Blues Festival, unde va lansa noul album.

Rădăuţean din naştere, botoşănean prin adopţie, Mircea "Joe" Rusi are o poveste de blues-man autentic. "Muzica, armonia, le-am învăţat de la Fani (Adumitroaie) şi Vali (Răcilă). Distracţia, fun-ul, le-am luat de la Nightlosers. Modul de a face afaceri în muzică de la A.G. (Weinberger). Acesta este bagajul cu care am plecat spre Norvegia, în 1999..." - declară Joe. Bursier la Berklee College of Music în 2006 şi absolvent al unui Master în compoziţie şi ghitară în 2009, a constatat că valorile de bază sunt româneşti. Omul care a ajuns no.1 în topurile de blues norvegiene şi no. 4 în Global Blues Chart este extrem bucuros să (re)vină în ţară, după turnee şi festivaluri în toată Scandinavia, Nepal, America şi Canada.

Evenimentul va fi prezentat de Ionuţ Ruscior!

Ionuț Ruscior este artist, compozitor și producător român, cu un sound electro-pop modern și o voce plină de emoție. Fost solist al formațiilor V.I.P și Cross, este în prezent fondatorul și liderul trupei Publika, cunoscută pentru atmosfera sa cinematică și energia pozitivă.

Mai multe detalii despre acest festival sunt pe pagina de Facebook a evenimentului.