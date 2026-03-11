Unde poți vedea Premiile Oscar 2026 în România. Cine transmite decernarea premiilor Academiei de Film

Ediția din 2026 promite, din nou, momente memorabile, apariții spectaculoase pe covorul roșu și competiții strânse între cele mai apreciate filme ale anului. Pentru cinefilii din România care nu vor să rateze niciun discurs emoționant sau surpriză a serii, rămâne întrebarea esențială: unde poate fi urmărită gala și cine transmite Premiile Oscar 2026?

Deși ceremonia are loc la Los Angeles, interesul publicului român pentru eveniment rămâne constant, iar accesul la transmisie este mai simplu ca niciodată datorită platformelor de streaming care difuzează gala în direct.

Unde poți vedea Premiile Oscar 2026 în România

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar va avea loc duminică, 15 martie 2026, la celebrul Dolby Theatre din Los Angeles, locul în care Academia Americană de Film organizează tradițional cea mai importantă gală din industria cinematografică. Evenimentul începe la ora 7 p.m. (ora locală din SUA), ceea ce în România înseamnă că ceremonia se va desfășura în noaptea de 15 spre 16 martie.

În România, gala Premiilor Oscar 2026 va fi transmisă live pe platforma VOYO, începând cu ora 1:00, ora locală. Astfel, cinefilii care vor să urmărească în direct decernarea statuetei pentru Cel mai bun film, dar și celelalte categorii importante, pot vedea întregul eveniment online.