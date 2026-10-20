Prima rectificare bugetară din acest an ar urma să acopere cheltuielile urgente de funcţionare ale instituţiilor publice, inclusiv necesarul Ministerului Sănătăţii, al Ministerului Afacerilor Interne şi al serviciilor de ambulanţă, urmând ca o a doua rectificare, la finalul lunii noiembrie, să permită ajustări suplimentare, a declarat luni ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, după audierile din Parlament, notează Agerpres.

„Am stabilit o strategie pentru următoarele săptămâni care vizează în primul rând două etape de rectificare bugetară. O primă rectificare până la finalul lunii octombrie care să acopere cheltuieli de funcţionare şi nevoile stringente pentru toţi ordonatorii. O parte dintre ele este identificată, o parte urmează să fie identificată şi o a II-a rectificare de reglaj la finalul lunii noiembrie. Ambele rectificări vor lua în calcul ipoteza noastră de menţinere a ţintei de deficit la finalul anului. În acelaşi timp, am vorbit foarte deschis şi transparent astăzi şi de presiunile pe care le avem în acest moment şi de riscurile pe care le avem în acest moment legate de menţinerea acestei ţinte în 2026 sau 2027. Dacă vorbim de 2026, vorbim, bineînţeles, de sumele pe care le vom vedea efectiv rambursate din PNRR din cererea cinci şi şase şi de sumele rămase de executat din proiectele care n-au fost terminate la timp pentru PNRR. Există un stoc de astfel de proiecte şi un volum care va trebui acoperit în 2026 şi 2027 şi trebuie găsită formula viabilă în care să putem să acoperim aceste sume. Bun, ne întoarcem la rectificarea numărul unu. Este vorba de rectificarea în urgenţă pe care o planificăm pentru rezolvarea crizelor stringente care s-au manifestat în ultimele luni. Vorbim de IGSU, vorbim de Ministerul Sănătăţii, vorbim de zona de ambulanţe, de cheltuieli cu combustibilul acolo, în aceste zone vorbim de Ministerul Sănătăţii, de Ministerul de Interne, avem sume identificate şi le vom acoperi la rectificare, astfel încât să nu fie probleme până la finalul anului”, a afirmat Nazare.

El a precizat că suma care va fi alocată prin prima rectificare va fi stabilită după învestirea Guvernului şi după ce miniştrii şi ordonatorii de credite vor verifica necesarul de fonduri. Potrivit ministrului, prima rectificare este programată până la sfârşitul lunii octombrie şi va viza cheltuielile de funcţionare şi nevoile urgente ale instituţiilor, în timp ce o a doua etapă de ajustare este prevăzută pentru finalul lunii noiembrie.

Ambele rectificări vor avea în vedere menţinerea ţintei de deficit bugetar pentru acest an, a subliniat Nazare.

Referindu-se la presiunile asupra bugetului, ministrul a menţionat şi obligaţiile de plată pentru compensarea preţurilor la energie. Plăţile efectuate până în prezent depăşesc cinci miliarde de lei, iar stocul restant ar putea fi cuprins între cinci şi opt miliarde de lei, în funcţie de evaluarea finală a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Câți bani sunt necesari la rectificarea bugetară

Rectificarea bugetară se numără printre cele mai importante probleme pe care trebuie să le gestioneze guvernul Luca Niculescu dacă va trece de votul Parlamentului. Cu toate acestea, nici cabinetul interimar, nici echipa premierului desmenat încă nu a oferit o estimare a fondurilor necesare pentru ca instituțiile statului să-și poată desfășura activitatea până la finalul anului.

Cu toate acestea, de-a lungul ultimelor săptămâni, în spațiul public au apărut unele informații legate de cele mai importante cheltuieli care trebuie acoperite la rectificarea bugetară.

„În două-trei săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcţionarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncţionare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcţionarea instituţiilor pe care le finanţează Ministerul Sănătăţii, cât şi pe palierul pe care îl asigură Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară, rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul Sănătăţii. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsită o soluţie de rectificare bugetară prin Parlament foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri, din punctul meu de vedere”, a declarat recent Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar avea nevoie de încă 6,4 miliarde de lei până la sfârșitul anului pentru a acoperi cheltuielile cu spitalele, programele naționale de sănătate și medicamentele compensate, potrivit ministrului interimar.

Și furnizorii de energie au nevoie urgentă de o rectificare bugetară, întrucât trebuie banii de la stat pentru costurile suportate în cadrul schemelor de plafonare a prețurilor. Patronatele avertizau încă din luna martie că suma de 3,75 miliarde de lei prevăzută în buget pentru decontarea către furnizori este insuficientă. Potrivit datelor prezentate atunci, cererile depuse de furnizori ajungeau la aproximativ 9,5 miliarde de lei, iar restanțele efective, după sumele deja plătite în avans, erau estimate la circa 6 miliarde de lei. Nazare estima că stocul restant ar putea fi cuprins între cinci şi opt miliarde de lei, în funcţie de evaluarea finală a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

În plus, pe lista cheltuielilor care nu mai pot fi amânate se numără și plata restanțelor salariale către magistrați. Guvernul și Ministerul Finanțelor au la dispoziție nouă zile în acest moment să asigure, inclusiv prin rectificare bugetară, un miliard de euro pentru plata drepturilor salariale ale judecătorilor și grefierilor.

Drepturile au fost stabilite în urma unor procese și sunt prevăzute cu titlu executoriu. Înalta Curte de Casație a tranșat astfel definitiv procesul pe care tot instanța supremă l-a intentat guvernului în martie.

Orice zi de întârziere va atrage penalități de 1% din suma datorată și estimată la un miliard de euro. În plus, Guvernul și Ministerul de Finanțe vor primi amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere.

Nazare a mai declarat că obligaţiile aferente titlurilor executorii pentru magistraţi se ridică la aproape 12,7 - 13 miliarde de lei şi că premierul ar urma să iniţieze discuţii pentru identificarea unei formule de plată eşalonată, compatibile cu obiectivele de consolidare fiscal-bugetară.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are nevoie de aproximativ 7,2 miliarde de lei la rectificarea bugetară, pentru a închide anul, a declarat, luni, ministrul propus pentru preluarea portofoliului, Ştefan-Ovidiu Popa, după audierile din comisiile de specialitate reunite.

„Evident că din prima zi mi-am stabilit şi anumite priorităţi. Vine iarna şi va trebui să ne pregătim pentru iarnă, trebuie să ne gândim la rectificarea bugetară şi (...) avem nevoie undeva de 7,2 miliarde de lei pentru a închide anul, trebuie să ne canalizăm pe formarea bugetului pe anul viitor, va trebui să asigurăm subvenţiile pentru companiile aflate în subordinea ministerului. Sunt destul de multe lucruri de făcut, de aceea, din prima zi când voi merge la minister, mă voi întâlni cu toţi colegii din minister, voi analiza toate situaţiile şi, evident, vom face lucrurile în consecinţă”, a transmis Popa.