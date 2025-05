Un extraterestru albastru l-a bătut pe Tom Cruise la box office. Cât a încasat ”Mission: Impossible - The Final Reckoning”

Dacă se iau în considerare doar zilele naționale de vineri, sâmbătă și duminică, totalul mondial este de 304,2 milioane de dolari, notează publicația Deadline.

Partea de box office internațional până duminică este de 158,7 milioane de dolari.

Luând în considerare acest weekend, box office-ul global al Studiourilor Walt Disney a depășit 2 miliarde de dolari ($2.083B), devenind primul studio din 2025 care atinge acest prag.

Între timp, cealaltă premieră masivă din acest weekend, ”Mission: Impossible - The Final Reckoning” a zburat spre o franciză mai bună pe plan intern, internațional și global.

Cifra offshore din 64 de piețe este de 127 de milioane de dolari până astăzi. Pe o bază comparabilă, rezultatul de peste mări este cu 7% mai mare decât ”Mission: Impossible - Dead Reckoning”.

Debutul la nivel mondial este de 204 milioane de dolari, dacă se include sărbătoarea de luni din SUA, și de 190 de milioane de dolari până duminică. Doar cu cifrele interne, acesta este deja un nou record pentru cea mai mare lansare mondială a francizei.

Lilo & Stitch, de la regizorul Dean Fleischer Camp, a marcat al treilea cel mai mare weekend de deschidere Disney Live Action la nivel mondial (inclusiv cele 3 zile interne), după doar ”Regele Leu” și ”Frumoasa și Bestia”.

La nivel internațional, cu 158,7 milioane de dolari, este cel mai bun debut de studio al anului și al 4-lea cel mai bun pentru Disney Live Action din toate timpurile pe piețele similare la ratele de astăzi.

Este cu 139% peste Mica Sirenă, cu 70% peste Mufasa: The Lion King, cu 44% peste Aladdin, cu 15% peste The Jungle Book și cu doar 9% sub The Super Mario Bros Movie la prețurile actuale și pe piețele similare.

Micul extraterestru albastru a obținut locul 1 în majoritatea piețelor importante, inclusiv Franța, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie, Australia, China, Brazilia și Mexic.

În Franța, Italia, Spania, Brazilia și Mexic, precum și pe multe alte piețe internaționale mai mici, filmul a înregistrat cel mai mare weekend de deschidere din 2025 până în prezent.

În special America Latină a avut un succes uriaș, înregistrând numărul 1 pe toate piețele și cea mai mare zi de deschidere a anului de până acum peste tot, precum și cea mai bună deschidere Disney Live Action din toate timpurile în întreaga regiune.

Întorcându-ne la ”Mission: Impossible 8”, totalul global Imax în acest weekend este de 31 de milioane de dolari, un alt record al francizei.

Starul lui Tom Cruise are trei weekenduri în acest format, spre deosebire de ultimul film. Imax reprezintă 14,2% din totalul global al weekendului.

Titlul ”Filmat pentru Imax”, filmat cu camere digitale certificate Imax și formatat special pentru ecranele Imax, este al doilea film cu cele mai mari încasări la nivel mondial pentru acest format, după ”Top Gun al lui Cruise: Maverick”.

