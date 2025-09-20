Trupa Gipsy Kings a concertat, în premieră, în Arabia Saudită. Riadul devine centru internațional de muzică și spectacole

Seară electrizantă la Riad, capitala Arabiei Saudite, unde trupa franceză „Gipsy Kings” a susținut în premieră un concert.

Reprezentația de la centrul cultural „King Fahad” a atras multă lume, așa că sala a fost arhiplină. Publicul a dansat și a aplaudat, chiar dacă puțini au înțeles versurile în limba spaniolă.

Evenimentul face parte din inițiativa „Vision 2030”, prin care capitala saudită își diversifică oferta culturală și artistică.

Membrii trupei Gipsy Kings, celebră pentru fuziunea dintre flamenco, pop occidental și ritmuri latine, s-au declarat "plăcut surprinși" de energia publicului.

Concertul marchează încă un pas către transformarea metropolei saudite într-un centru internațional al muzicii și spectacolelor.

Prinţul saudit Al Waleed bin Khalid Al Saud, care a fost în comă timp de 20 de ani în urma unui accident grav petrecut la Londra, a murit sâmbătă la Riad, la vârsta de 36 de ani, informează duminică EFE.

Donald Trump s-a întâlnit miercuri la Riad cu președintele islamist sirian Ahmad al-Shareh, cerându-i normalizarea relațiilor cu Israelul, după ce a anunțat ridicarea sancțiunilor împotriva Siriei, marcând o schimbare majoră de direcție, scrie AFP.

În timpul călătoriei de la Riad la Doha, Donald Trump le-a declarat reporterilor, în Air Force One, că este dispus să meargă în Turcia, joi, pentru discuții privind Ucraina, dacă vine și Vladimir Putin.

Rusia a transmis ferm în timpul negocierilor purtate cu SUA, la Riad (Arabia Saudită), că nu cedează centrala nucleară Zoporojie, cea mai mare din Europa, pe care o ocupă încă din 2022.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski e sceptic după negocierile purtate de SUA cu Rusia la Riad. Iată care au fost cerințele Moscovei la masa discuțiilor.

Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP.

Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.

Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.

