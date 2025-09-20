Trupa Gipsy Kings a concertat, în premieră, în Arabia Saudită. Riadul devine centru internațional de muzică și spectacole

Seară electrizantă la Riad, capitala Arabiei Saudite, unde trupa franceză „Gipsy Kings” a susținut în premieră un concert.

Reprezentația de la centrul cultural „King Fahad” a atras multă lume, așa că sala a fost arhiplină. Publicul a dansat și a aplaudat, chiar dacă puțini au înțeles versurile în limba spaniolă.

Evenimentul face parte din inițiativa „Vision 2030”, prin care capitala saudită își diversifică oferta culturală și artistică.

Membrii trupei Gipsy Kings, celebră pentru fuziunea dintre flamenco, pop occidental și ritmuri latine, s-au declarat "plăcut surprinși" de energia publicului.

Concertul marchează încă un pas către transformarea metropolei saudite într-un centru internațional al muzicii și spectacolelor.

