Apariție surpriză a actorului Timothée Chalamet în mijlocul unui concurs de sosii. Cum au reacționat fanii. FOTO&VIDEO

Aproximativ 20 de tineri, cu maxilare bine definite şi păr ondulat de culoarea alunei, erau adunaţi în Washington Square Park din New York când, după aproximativ 30 de minute de la începerea evenimentului, actorul vedetă din "Call me by your name" şi-a făcut apariţia, spre surprinderea tuturor.

???? Buscaban cobre y encontraron oro. El reconocido actor Timothée Chalamet sorprendió a sus fans al asistir a un concurso de gente parecida a él mismo. ???? itweetabttv pic.twitter.com/eFcuAb0UjY — La-Lista (@LaListanews) October 28, 2024

Timothée Chalamet şi-a făcut loc prin mulţime, ascunzându-se în spatele unei măşti negre şi a unei şepci de baseball, înainte de a se îndrepta spre două sosii ale sale, care pozau pentru fotografi. Actorul şi-a scos masca, stârnind ţipete printre fani, care s-au făcut auzite în tot parcul, potrivit Variety.

#TimothéeChalamet probably has rotten teeth and bad breath. that boy practically died when Timothée’s mouth got close to him. https://t.co/GWok9cFWcN pic.twitter.com/BQdpqBfLSC — kaiu (@kaof2o) October 28, 2024

Imaginile distribuite pe reţelele sociale au surprins momentul în care actorul în vârstă de 28 de ani a apărut în faţa fanilor care şi-au ridicat telefoanele mobile.

"De unde ştim că este chiar el? Ar putea fi doar o sosie foarte bună", a scris unul dintre internauţii nedumeriţi.

Însă, nu exista nicio îndoială, era într-adevăr vedeta franco-americană din "Dune" şi "Wonka", unul dintre cei mai solicitaţi actori de la Hollywood, care îl va interpreta pe Bob Dylan, legenda vie a folk rock-ului, într-o peliculă biografică ce se filmează în prezent la New York, relatează AFP.

"Mulţumesc fanului meu numărul 1 (Timothée) pentru că a venit", a scris pe reţeaua socială X youtuber-ul AnthonyPo, care s-ar afla la originea concursului de sosii, notează AFP.

Câştigătorul, îmbrăcat în pelerina purpurie a lui Willy Wonka, a primit un trofeu auriu uriaş şi un cec în valoare de 50 de dolari, potrivit postărilor de pe reţelele sociale referitoare la eveniment.

