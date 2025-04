The Tiger Lillies revin în concert la București, în cadrul DokStation Music Documentary Film Festival 2025

Organizatorii evenimentului anunță ”un spectacol teatral dark & deviant de neratat”, cu cele mai cunoscute hituri din discografia The Tiger Lillies, alături de piese noi de pe cel mai recent album, Thank You and Goodnight, lansat anul acesta.

Biletele sunt disponibile în rețeaua Eventbook.

Programul complet DokStation – Music Documentary Film Festival, ediția a 9-a, va fi disponibil în curând pe dokstation.ro.

The Tiger Lillies sunt un trio muzical britanic de avangardă, format în 1989 de către Martyn Jacques. Cunoscuți pentru combinația lor unică de cabaret întunecat, punk și elemente de operă, trupa explorează teme macabre și melancolice, evidențiate de falsetul distinctiv al lui Jacques și de acordeonul său. Spectacolele lor teatrale au captivat publicul din întreaga lume.

Au câștigat aprecierea criticilor cu producția scenică „Shockheaded Peter”, obținând două premii Olivier pentru Cel mai bun spectacol de divertisment și Cea mai bună interpretare într-un rol secundar într-un musical. În 2003, au fost nominalizați la Premiile Grammy pentru albumul „The Gorey End”, o colaborare cu Kronos Quartet.

Recent, The Tiger Lillies au interpretat coloana sonoră pentru filmul „Modi: Three Days on Wings of Madness”, regizat de Johnny Depp, consolidându-și reputația artistică.

The Tiger Lillies au lansat peste 40 de albume, având o discografie prolifică ce include colaborări cu artiști din diverse domenii precum film, teatru și arte vizuale.

Muzica lor a fost prezentată atât în filme, cât și pe scenă, transformându-i într-una dintre cele mai distinctive și neconvenționale formații ale spectacolului modern.

De-a lungul anilor, The Tiger Lillies au reinterpretat opere celebre, inclusiv Fetița cu chibrituri, Balada marinarului bătrân și Hamlet (ambele în 2012), și au colaborat cu artiști de renume, de la Orchestra Simfonică a Norrlandsoperan până la fotografa Nan Goldin (pentru proiectul din 2011, „The Ballad of Sexual Dependency”).

Festivalul DokStation - 2025

Ajuns la a noua ediție, DokStation — Music Documentary Film Festival, singurul festival din țară dedicat documentarelor despre muzică, va avea loc în perioada 28 mai – 1 iunie, în mai multe spații din București.

Printre titlurile din selecția de anul acesta se numără filme documentare, majoritatea în premieră națională, cu și despre legende ale muzicii: Sex Pistols, Placebo, Ace Of Base, Peaches, Gloria Gaynor, Liza Minnelli, Steppenwolf, Broken Social Scene, The Cimarons și mulți alții.

Pe lângă proiecții, DokStation oferă publicului și concerte cu artiști internaționali: în afară de Tiger Lillies, în cadrul festivalului vor mai concerta și Anna B Savage (indie/art-pop, UK), Songhoy Blues (desert blues/punk, Mali), Al-Qasar (rock psihedelic, Maroc/FR) și Ora The Molecule (Italo disco/art-pop, Norvegia).

Filmele ediției 9 descoperă fie inițiative împotriva curentului, departe de marile studiouri, fie povești ale unor deschizători de drumuri pentru mari curente sau ale unor marginali deveniți legende, fie întâlniri între culturi într-o recuperare și reinterpretare ale unor muzici ascunse în viniluri vechi.

Muzică electronică, punk, jazz, muzici tradiționale, rock, reggae și indie traversează diverse mișcări și intervenții în scene socio-politice și culturale care redefinesc libertatea, vizionarismul, creativitatea și demnitatea și se împletesc cu magia și impactul unor piese muzicale și trupe care au făcut istorie sau a unor biografii controversate sau reinventate.

Un număr limitat de abonamente,ce oferă acces pe bază de rezervare la proiecții și evenimente din cadrul festivalului, sunt disponibile în rețeaua Eventbook.

DokStation Music Documentary Film Festival este conceput să atragă un public divers, pasionat de două dintre cele mai populare arte - filmul și muzica - , prin proiecții de filme documentare muzicale, concerte live și evenimente conexe, în clădiri cu istorie și tradiție, dar și în spații neconvenționale.

DokStation

A noua ediție DokStation Music Documentary Film Festival este organizată de Wearebasca și Asociația DokStation.

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional și Centrul Național al Cinematografiei

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național.

AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: