4 concerte într-o zi: Brainwasher, Nixa, RusT și Walking to the Moon. Se lansează casa de discuri Foreign Humor Productions

Brainwasher, Nixa, RusT și Walking to the Moon - patru nume de pe scena locală de muzică underground - susțin concerte în 23 aprilie, în Club Control din București, în cadrul unui eveniment de lansare a casei de discuri Foreign Humor Productions (4H).

Potrivit unui comunicat de presă, cele patru trupe ”tinere” vor lansa noi materiale discografice (fie EP-uri de debut, fie single/videoclip) în aceeași zi.

Nu în ultimul rând, o parte din profit va fi donat Asociației PAVEL, care se ocupa de copiii bolnavi de cancer din România, anunță organizatorul acestui eveniment, Matei Tibacu-Blendea.

Matei este fost chitarist al trupei COMA, ex-basist al trupei Bosquito și multi-instrumentist în cadrul propriilor proiecte, precum The Details, Nixa, Illuminati, Dulceața Morții sau Cyborg.

De asemenea, el este și producător muzical și manager al Foreign Humor Productions (4H), ce se lansează oficial pe 23 aprilie.

”Artiștii tineri ar putea afla de o opțiune de a crea și lansa muzică, încurajând astfel activitatea creativă și intenționând de a pune-o nițel deoparte pe aceea recreativă (mobilul!), fără să fie nevoie de a ajunge la cineva de sus, pe pile sau păcăleli. Să fie conștienți că și în underground mai există o opțiune față de cele deja prezente. Fie că asculta ei sau părinții lor, misiunea de a răspândi cultura de calitate mi se pare nobilă”, spune Matei în comunicatul remis ȘtirileProTV.ro.

”Bunica mea mă tot imploră să reconsider numele label-ului înainte să devină mai cunoscut decât SubPop, Ipecac, 4AD, sau SST Records; “Nu poți să schimbi numele în ceva pronunțabil?” Adevărul e că nu pot, Nina. Iată și argumentarea: Am crescut în SUA, și când se glumea în grupul meu de prieteni completam și eu cu o glumă proprie…după care se lăsa tăcere, urmată de comentariul unui amic, “there’s that foreign humor again” (cum ar veni că iar încep cu glumele mele de nu le-nțelege nimeni). Când m-am întors în România, toate glumele erau întâmpinate cu aceeași tăcere. În timpul studiilor la facultatea de muzică din Canterbury, UK nu a fost diferit. Culmea că niciodată nu am luat-o ca pe o insultă, ba mai mult, mi-am dat seama că oriunde mă voi afla, fără să vreau, voi ieși în evidență. Pentru tot ce ține de artă și creație, majoritatea se chinuie să aibă un stil propriu, așadar orice de sub egida Foreign Humor Productions va ieși în evidență cumva…căci se pare că nu știu să lucrez altfel.”, mai spune el.

Cele patru formații anunțate în concert pe 23 aprilie în Control au lucrat cu Matei Blendea la Foreign Humor Productions (4H) începând cu ianuarie 2025.

”Una din trupe e Nixa, proiectul unei artiste unice de hyperpop/8-bit dificil de încadrat stilistic, dar probabil cel mai interesant proiect la care am lucrat vreodată.

Vor mai fi Walking to the Moon, o tânără speranță indie/alt din underground, RusT care au cei mai tineri membri din line-up, și dance-punkiștii de la Brainwasher, o revelație pentru mine.”, mai spune el.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook a acestui eveniment.

