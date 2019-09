Serialul "Lord of the Rings", produs de Amazon, va fi cel mai scump din istorie

Amazon Studios va filma noul serial "Stăpânul Inelelor" în Noua Zeelandă, ţara în care regizorul Peter Jackson a turnat producţiile originale "Lord of the Rings" şi "Hobbit", şi care a câştigat în defavoarea Scoţiei.

Potrivit News.ro, care citează The Guardian, aceasta este cea mai scumpă producţie de televiziune din istorie.

Filmat pentru 1,3 miliarde de dolari neozeelandezi (660 de milioane de dolari), producţia serialului este programată să înceapă în lunile următoare în trei situri de-a lungul oraşului Auckland, în Insula de Nord.

Capitala Wellington a fost luată în considerare, dar s-a renunţat la ea din cauza faptului că studiourile au fost ocupate integral de regizorul James Cameron, care filmează acolo continuările la "Avatar".

Acordul este considerat un câştig pentru industria de film din Noua Zeelandă şi un succes pentru guvern, care a fost implicat mai multe luni în negocieri cu Amazon în timp ce se străduia să găsească spaţii de filmare.

Filmările la "Stăpânul inelelor" şi la "Hobbitul" au fost marcate de controverse în Noua Zeelandă, cu privire la aşa-numita "Lege Hobbit", care interzicea negocierea colectivă a salariilor pentru angajaţii din industria filmului, şi din cauza aglomeraţiei de la vechile locuri de filmare, devenite atracţii turistice.

"Legea Hobbit" a dus la proteste de stradă în 2010, atunci când guvernul a determinat ca negocierile colective făcute de cei din industria de film să fie ilegale.

"The Lord of The rings" este una dintre francizele cu cele mai mari câştiguri din istorie, care a generat încasări estimate la 2 miliarde de dolari în toată lumea, scrie The Independent.

Viitorul serial va urmări evenimentele care s-au petrecut înaintea celor din primul roman al lui J.R.R. Tolkien, "The Fellowship Of The Ring."

În timp ce filmul original se axează pe războiul pentru distrugerea inelului, în serial această poveste nu va fi inclusă, potrivit Entertainment Weekly.

Ultimul film din franciză, "Întoarcerea regelui/ The King Returns" a primit 11 premii Oscar, câştigând premii la toate categoriile nominalizate.