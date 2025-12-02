Serena Williams, despre criticile legate de fizicul ei: „Oamenii spuneau că sunt bărbat”

Retrasă din activitate după US Open 2022, Serena Williams a revenit asupra comentariilor şi criticilor legate de fizicul ei, care i-au marcat imensa carieră, bucurându-se că situaţia s-a schimbat între timp.

Şaizeci şi trei de titluri, dintre care douăzeci şi trei de Grand Slam, şi peste 300 de săptămâni petrecute pe locul numărul unu mondial, Serena Williams s-a retras din tenisul profesionist, la finalul US Open 2022, ca o legendă a sportului. Dar, deşi a dominat circuitul WTA timp de aproape douăzeci de ani, americanca a cunoscut nu doar succes, ci şi critici de-a lungul carierei sale impresionante.

„A fost dificil pentru că la început – în primii cincisprezece ani – corpul meu era diferit. Aveam sânii mari şi fundul mare. Toate celelalte atlete erau plate, foarte slabe şi frumoase, fiecare în felul ei. Şi, ca atletă, nu ştiam cum să gestionez asta”, a mărturisit ea într-un interviu acordat brandului Net-a-Porter.

„Aveam muşchi mari”. Critici, presiune şi impactul psihologic al fizicului

„Are un impact psihologic. Absolut. Toată viaţa crezi că eşti prea grasă, apoi te uiţi înapoi şi îţi dai seama că erai în formă. Da, aveam muşchi mari. Nu arătam ca celelalte fete, dar nu suntem toate la fel”, a spus ea.

În această vară, Serena Williams s-a aflat din nou în centrul discuţiilor din cauza fizicului său. Deşi a apărut mai în formă ca niciodată, cu 14 kilograme în minus, modul în care le-a pierdut a stârnit controverse. Americanca a dezvăluit că a luat GLP-1, un medicament controversat pentru slăbit, pe care l-a promovat.

„La 17 ani, când am câştigat pentru prima dată US Open, am luat o decizie. Eram atât de tânără, dar mi-am spus că nu voi mai citi niciodată nimic despre mine. Nu am mai citit niciun articol după aceea”, povesteşte ea. „Nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă destabilizeze.”

„Să creşti ca persoană de culoare în tenisul profesionist vine la pachet cu negativitate”, afirmă ea. „Dacă ai ceva răutăcios de spus, stai la coadă. Trebuie să te întorci mult înapoi, îţi va lua câteva zile să ajungi la capăt. Alătură-te mulţimii.” Concluzia ei: „Nu aud aceste remarci. Fiecare are dreptul la propria opinie. Dacă nu mă placi, nu eşti obligat să o faci.”

Serena vede schimbarea: noile generaţii sunt mai protejate

Serena Williams se bucură să observe că situaţia s-a îmbunătăţit pentru jucătoare precum Coco Gauff, câştigătoare a US Open 2023 şi Roland-Garros 2025, sau Naomi Osaka, de patru ori campioană de Grand Slam. „Lucrurile s-au schimbat. Nimeni nu mai insultă aceste fete aşa cum mă insultau pe mine. Oamenii spuneau că sunt ca un bărbat şi multe alte lucruri.”

După ce a născut a doua fiică în august 2023, americanca în vârstă de 44 de ani are acum numeroase proiecte. Ea conduce Serena Ventures, o companie de capital de risc specializată în start-upuri, şi tocmai a lansat un podcast împreună cu sora sa Venus, numit „Stockton Street”, după adresa casei copilăriei lor din California.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













