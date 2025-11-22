Scarlett Johansson împlinește 41 de ani. Detalii mai puțin știute despre viața celebrei actrițe. GALERIE FOTO

Actriţa Scarlett Johansson este apreciată de public pentru rolurile sale într-o varietate de genuri de film, de la dramă de epocă la comedie romantică, de la thriller la comedie horror sau acţiune.

A manifestat de mică un interes pentru actorie, mergând la audiţii pentru reclame până la vârsta de şapte ani, iar de la opt ani primea roluri în filme.

Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson

S-a născut la 22 noiembrie 1984 în New York. A urmat cursurile Institutului de Teatru Lee Strasberg, iar la vârsta de opt ani a apărut alături de Ethan Hawke în producţia off-Broadway "Sophistry", la Playwrights Horizons din New York.

Şi-a făcut debutul în film, în 1994, pe când avea nouă ani, în "North" în regia lui în Rob Reiner. Ulterior a interpretat rolul fiicei lui Sean Connery în thrillerul realizat după romanul lui John Katzenbach "Just Cause" (1995), a apărut în "If Lucy Fell" şi "Manny & Lo" (1996), pentru care a fost nominalizată la Independent Spirit Award pentru cea mai bună actriţă, şi în "Home Alone 3" (1998), potrivit www.cinemagia.ro.

Cariera artistei

Cariera artistei a atins noi culmi în 1998, odată cu rolul Grace MacLeana, o tânără care suferă un accident de călărie în "The Horse Whisperer / Îmblânzitorul de cai", regizat de Robert Redford. Pentru acest rol actriţa de numai 13 ani a primit premiul Hollywood Reporter Young Star.

Scarlett Johansson a mai putut fi văzută în filme precum "My Brother the Pig" (1999), "Ghost World" (2000), "An American Rapsody" (2001), drama "The Man Who Wasn't There" (2001) sau comedia horror "Eight Legged Freaks" (2002).

În 2003 a jucat în filmul Sofiei Coppola "Lost in Translation", urmat de drama istorică "Girl with a Pearl Earring". Ambele roluri i-au adus actriţei nominalizări la premiile Globul de Aur, la categoria Cea mai bună actriţă (2004), precum şi premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din "Lost in Translation".

După roluri în drame sau în comedii precum "The Perfect Score" (2004), a jucat în primul ei film de acţiune cu buget mare, "The Island" (2005), alături de Ewan McGregor, şi a fost apreciată de critici în filmul "Match Point" al regizorului Woody Allen.

Alte filme apreciate

Alte filme apreciate au fost: "A Love Song for Bobby Long" (2004), pentru care a primit a treia nominalizare la Globul de Aur pentru cea mai buna actriţă; "A Good Woman In Good Company" (2004); "The SpongeBob SquarePants Movie" (2004), un film de animaţie pentru care şi-a împrumutat vocea personajului Mindy. De asemenea, de amintit sunt şi filmele "Scoop" (2006), "Vicky Cristina Barcelona" (2008), "The Other Boleyn Girl" (2008), comedia romantică "He's Just Not That into You" (2009) sau drama "We Bought a Zoo" (2011), "Sing" (2016), "Ghost in the Shell" (2017), "Sing 2" (2021), "Fly Me to the Moon" (2024).

Pentru filmele sale, actriţa a fost recompensată cu o stea pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood.

Scarlett Johansson a fost căsătorită cu actorul Ryan Reynolds (2008-2011), cu jurnalistul Romain Dauriac (2014-2017), iar din 2020 este căsătorită cu actorul Colin Jost.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













