Șampanie și rock metal în București. Concert special de retragere și aniversare în stil Taine

Metalul românesc s-a născut în 1989, odată cu revoluția, și, la fel ca societatea românească, a avut nevoie de aproape 30 de ani ca să depășească greutățile post-comuniste.

Încă din 1992, Andy Ionescu avea în cap ideea formării unei trupe, după ce fusese cooptat în formația Punct Mortal. Astfel că, în 1993, Andy (chitară) a format trupa TAINE împreună cu Ștefan Aldea (chitară) și Adrian Tăbăcaru (tobe), care, la acea vreme, avea doar 13 ani.

Apropo de Adi Tăbăcaru, între timp, el a mai crescut și tocmai a lansat ”Lucifer - a rock opera”, probabil cel mai bun proiect românesc de rock progresiv din ultimii 30 de ani, comparabil cu nume mari precum Opeth.

Dar să revenim la TAINE, care avea o mică problemă la acea vreme: nu reușea să găsească un basist care să țină pasul cu noua direcție de technical death-metal. Dar în 1995 apare salvatorul, un prieten de scenă, care cântase până atunci în trupa Cronos: Bogdan Vișan.

La scurt timp după această cooptare, în 1996, Taine primește titlul de cel mai bun grup de thrash-death românesc, iar Adrian Tăbăcaru este numit cel mai bun baterist de către revista muzicală Vox Pop-Rock - cam singura publicație autohtonă de specialitate la acea vreme.

Iar în 1998 apare demo-ul care conținea, printre altele, titluri precum ”Cealaltă parte” și ”Ce ești tu?” - piese de referință, în prezent, pentru metalul autohton.

Potrivit unui clasament realizat de critici muzicali, scriitori, oameni de radio si televiziune, redactori din zona rock-ului românesc, albumul ”Cealaltă parte” (1999) al trupei TAINE ocupă locul 60 în ”Top 100 Albume Rock Românesc”, depășind albume ale unor formații mult mai cunoscute, precum Cargo, Celelalte Cuvinte sau chiar Timpuri Noi.

Au trecut peste 20 de ani de atunci, suntem în ”anul stelar” 2020, iar trupa TAINE continuă să susțină concerte atât în România, cât și peste granițe.

Din formula veche, doar Andy a mai rămas să țină steagul sus în TAINE, iar Bogdan Vișan - deși s-a retras de ceva vreme din această trupă - vrea să o facă și ”oficial”, la fel ca Ozzy sau Black Sabbath, care au organizat concerte ”de retragere”.

Așa că va urca din nou pe scenă în 18 ianuarie, în club Fabrica din București. Va curge șampanie pe scenă, pentru că, în același timp, Bogdan sărbătorește împlinirea vârstei de 45 de ani. În plus, el a ținut morțiș să-i aducă la București pe cei de la Bloodrush, o trupă cu un sound de grunge incredibil, care ne aduce aminte de vremurile bune ale anilor 90.

Ar fi tentat Bogdan să se întoarcă la muzică, acum că este mult mai ușor să cânți, comparativ cu acum 20 de ani? Vor fi dansatoare care vor ieși din tort pe scena din Fabrica? Ce surprize ne-a pregătit pe 18 ianuarie?

Despre toate astea am stat puțin de vorbă cu Bogdan.

Cristian Matei ”Mumu”: Salutare, Bogdan. Este greu să te desparți de chitară, nu? Sunt mulți ani de când nu mai faci parte, oficial, din Taine, însă abia acum văd că ai parte de un concert ”de retragere” - după cum se precizează în anunțul organizatorilor concertului din 18 ianuarie. Drept pentru care, vreau să te întreb pe tine ce ne-ai pregătit pentru show-ul acesta. Și ... de ce abia acum acest concert?

Bogdan Vișan: ”Salut Mumu. Asta cu ”retragerea” se pare că a prins, boss, facem și noi marketing, vezi No more tours, The End etc….O să fie șampanie, dicstracție și ceva piese live cu mine on bass. Mai multe nu vreau să spun, ca să vă fac curioși :))) De ce acum? De mult aveam în cap să fiu pe scenă de ziua mea și dacă la 40 nu mi-a ieșit, am zis hai să încerc la 45 și într-o nouă decadă. Le mulțumesc pe această cale lui Andy (finu’) & Company - și lui Dorel de la Psychosounds/Rusidava, pentru că au făcut posibil acest lucru.”

Cristian Matei ”Mumu”: Întotdeauna m-am întrebat cum ar fi fost dacă albume precum ”Cealaltă parte” sau ”Bio” (Neurotica) sau ”Last warning” (Altar) ar fi fost lansate acum, în 2020, când condiițiile de înregistrare sunt mult mai bune, iar comunicarea se face aproape instant pe internet - comparativ cu anii 90 - 2000, când știi foarte bine la ce nivel se cânta - ce scule de muzică erau și ce greu era să afli că o trupă românească a mai scos o piesă nouă.

Crezi că trupele de metal românești DE LA ÎNCEPUT, din anii 90, ar fi fost mai apreciate în prezent dacă ar fi beneficiat din start de condiții decente de cântat? Poate că metalul românesc ar fi fost acum la alt nivel?

Bogdan Vișan: ”Nu cred că ține neapărat de sound, nivelul metalului românesc. Altar, Neurotica .. umpleau Arenele până să scoată vreun album. Erau anii 90, abia scăpați de comunism, iar interesul pentru rock era maxim. Problema e că mulți au fost cu valul, la modă, iar în prezent văd pe la concerte cam aceleași fețe ca acum 10-20 de ani, cu mici schimbări, de la generațiile tinere.”

Cristian Matei ”Mumu”: Și cu toate astea, albumul ”Cealaltă parte” din 1998, la care tu ai contribuit ca basist, este considerat în prezent unul dintre albumele emblematice ale scenei underground românești. De ce crezi că, la 20 de ani de la acest disc, încă nu avem un album care să egaleze ”Cealaltă parte”?

Iar aici mă refer strict la felia asta de death-metal, old-school, technical death-metal, cum vrei să-i spui. Și între noi fie vorba, doar Illuminati cu ”The Core” se mai apropie, însă parcă nu are feeling-ul de pe ”Cealaltă parte”. A murit death-metal-ul românesc? Toată lumea e pe metalcore? Nu că ar fi ceva rău în asta ...

Bogdan Vișan: ”Nu aș spune că Cealaltă parte nu are rival. ”Silent Fall” din 1997 a lui Psycho Symphony e absolut genial și parcă Ultimatum din Timișoara au scos un album în zona technical death. Eu rămân la părerea că, în cele mai multe cazuri, un artist pentru creație trebuie să fie constrâns, să existe o frustare, suferință. Fie că e de ordin politic, sentimental sau de la vreme (vezi nordicii), iar în anii 80-90 am avut toate ingredientele pentru a crea muzică rock. Revenind în zilele noastre, ritmul în care trăim este super rapid, nu prea mai ai timp de hobby-uri. Sunt bani mai mulți pentru scule și înregistrări de calitate, dar nu mai ai foarte mult timp să îl dedici muzicii, iar publicul preferă să călătorească, să meargă la concerte cu trupele preferate de afară și în afară țării.”

Cristian Matei ”Mumu”: Chiar așa. Cum ați reușit voi ca, în 1998, să înregistrați un astfel de album care să se deosebească prin sound de celalalte trupe? Mă refer strict la sunetul final al albumului, care ieșea din tiparele românești la acea vreme. Nu știu dacă tu știi, pentru că erai direct implicat în asta, dar noi, ascultătorii, puteam ghici imediat dacă o piesă era cântată de o trupă autohtonă, chiar dacă era în engleză, din cauza sunetului specific. Era un sunet aparte al trupelor românești ...

Bogdan Vișan: ”Taine a fost o trupa oarecum privilegiată, pentru că a dispus de propria sala de repetiții, care în timp a devenit și studio de înregistrări, iar Andy și cu Ady Nepo (Adrian Tăbăcaru, n. red.), pe lângă partea muzicală, s-au perfecționat și în zona de înregistrări audio.”

Cristian Matei ”Mumu”: Concertul Taine din 18 ianuarie este unul special pentru ține pentru că îți sărbătorești și ziua - împlinești 45 de ani, mulți înainte! - și o vei face pe scenă, cu basul în mână, în fața fanilor. Te-ai gândit vreodată să revii în muzică? Nu neapărat în Taine, cu care știu că ai o legătură specială, dar poate cu un alt proiect, un alt stil ..

Bogdan Vișan: ”Nu cred. Pot continua ce am spus mai devreme, job-ul îmi ocupă foarte mult timp, conduc cam 40000 de kilometri pe an și nu mă mai văd stând după program, iar în traficul ‘’revoluționar’’ din București, pentru a ajunge la o sala de repetiții … I am too old for this shit!

Dar cu tine într-o trupă s-ar schimbă puțin situația … Cum ție îți place mult pe gadget, putem compune și repeta de la distanță…..hahahaha.”



Cristian Matei ”Mumu”: Acum, că ai împlinit o vârstă :) nu mai ești axat strict pe thrash, death-metal și alte răutăți din astea. Știu că asculți multe alte genuri muzicale din sfera rock/metal, iar prezența trupei Bloodrush (stoner, alternative, groove, prog-metal) la concertul din 18 ianuarie știu sigur că are legătură cu tine. Cum au ajuns să cânte cu Taine pe scenă? Povestește-ne puțin despre acești bulgari ...stabiliți în UK.

Bogdan Vișan: ”Pe Bloodrush i-am descoperit întâmplător pe un playlist Spotify cu trupele de la Bucovina Rock Castle la care aveam biletele cumpărate. A fost fun, pentru că eram la standul de merch și tocmai ce îmi cumpărasem la ofertă tricou plus CD Bloodrush, când apare Kosta, voce și chitară. Ne-am salutat și i-am spus că îl felicit după ce îi văd LIVE, pentru că pe album, deși sună foarte bine, i-am spus că în studio nu știu cine, cum, de câte ori s-a tras☺))))) … A râs, a zis ok și a plecat. Live au fost zid și, mai mult de apreciat, ținând cont că sunt doar 3 tineri. După concert ne-am intersectat din nou și m-a întrebat râzând…deci? Cum a fost? L-am felicitat, bineînțeles, iar după ce m-am întors acasă mi-a venit idea să organizez o cântare cu ei și cu Taine de ziua mea. So, that’s the story!”

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la Fabrica pe 18 ianuarie! Iar dacă ai vreun mesaj de transmis celor care au fost și sunt alături de Taine în toți acești ani, te rog ..

Bogdan Vișan: ”Respect! Și hai să ne bucurăm împreună de o seară cu rock de calitate!”

În lista de invitați speciali va fi și trupa DRIVE YOUR LIFE, care va reveni pe scena din „Fabrica” cu un show death’n’roll de calitate. Trupa a susținut începând din 2017 o serie de concerte în țară, vizând atât cluburi cât și festivaluri : „Capidava Fest 2017”, „Barock Fest 2018”, „Psychosounds Fest 2018” sau „Posada Rock 2019”.

De asemenea, trupa ACID SCORN se reîntoarce în forță cu o nouă componență și promite fanilor un show de zile mari.

Cristian Matei ”Mumu”