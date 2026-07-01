Potrivit cotidianului The Guardian, actorul a decedat pe 20 iunie, fără a fi precizată cauza decesului, arată news.ro.

Născut în 1943 la Londra, Byrne și-a început cariera la începutul anilor 1960, în seriale de televiziune britanice și americane, apoi în teatru, în cadrul Companiei Naționale de Teatru a lui Laurence Olivier, la Old Vic. Debutul său cinematografic a venit la sfârșitul anilor 1960, iar de atunci a construit o carieră impresionantă, jucând în unele dintre cele mai mari producții ale Hollywood-ului.

Roluri memorabile

Publicul larg îl ține minte, în special, pentru interpretarea nemilosului colonel nazist Ernst Vogel din „Indiana Jones și ultima cruciadă”, unde l-a avut ca partener de scenă pe Harrison Ford. De asemenea, a jucat rolul vrăjitorului negru Gellert Grindelwald în vârstă, în „Harry Potter și Relicvele Morții: Partea 1”, și pe cel al soldatului Smythe în „Braveheart” – filmul care i-a adus lui Mel Gibson premiul Oscar pentru cel mai bun regizor.

Byrne a mai apărut în „Mâine nu moare niciodată” (al 18-lea film din seria James Bond), în „Gangs of New York” al lui Martin Scorsese, în „Charlie Mortdecai” și în „Uraganul vine de la Navarone”. A avut și roluri în seriale precum „Coronation Street” și „Casualty”.