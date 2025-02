Primele imagini cu Ben Affleck din filmul ”The Accountant 2”. Actorul pare mai slab după divorțul de Jennifer Lopez. FOTO

Actorul Ben Affleck pare mai slab decât de obicei în primele scene din filmul The Accountant 2, conform Daily Mail.

Starul de cinema, în vârstă de 52 de ani, a fost surprins alături de colegul său de platou, Jon Bernthal, în timp ce ambii se concentrau asupra unei ținte nevăzute din fața lor.

Filmul se concentrează pe personajul lui Ben, Christian Wolff, și pe fratele său, Brax, interpretat de Jon Bernthal. Christian, un contabil criminalist, încearcă să rezolve misterul uciderii unui agent al trezoreriei, lucrând împreună cu fratele său, Brax, în ciuda înstrăinării dintre ei.

Acțiunea are loc la opt ani după evenimentele din prima parte a filmului The Accountant. Filmul va avea premiera pe 25 aprilie 2025.

Filmul îi mai are în distribuție pe J.K. Simmons, Danielle Pineda, Grant Harvey și Cynthia Addai-Robinson. The Accountant 2 este regizat de Gavin O'Connor și scris de Bill Dubuque – ambii fiind regizorul și scenaristul primului film The Accountant.

Luna trecută, Ben și Jennifer și-au finalizat divorțul – la cinci luni după despărțirea lor șocantă, care a avut loc chiar la a doua aniversare a căsătoriei.

Jennifer și Ben s-au căsătorit în 2022 și își vor finaliza oficial divorțul pe 20 februarie, fiecare dintre ei păstrând bunurile dobândite individual în timpul scurtei lor căsnicii, conform Daily Mail.

Cei doi au ajuns, de asemenea, la un acord privind vila lor de 61 de milioane de dolari din Beverly Hills, deși termenii acestuia vor rămâne confidențiali.

