Concurenții care au avut momente surprinzătoare i-au determinat pe antrenori să apese atât butonul de MUTE, cât și cel de SUPERBLOCK, iar o parte dintre ei și-au folosit și noul as din mânecă: „WOW! Ce tocmai s-a întâmplat?! Ți s-au dat două șanse! Noi avem un buton nou aici, la Vocea României – a 2-a șansă – fiecare dintre noi poate să-l folosească o dată și, iată, astăzi Tudor și Smiley l-au folosit pentru tine”, a spus, aseară, Irina.

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:27 – 23:58, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 5.7 puncte de rating și 23.3% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4.7 puncte de rating și 19.2% share. În rândul publicului Național 4+, în același înterval orar, Vocea României a înregistrat 5.7 puncte de rating și 19.8 cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4.0 puncte de rating și 14% share.

Aproape 3 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit cel puțin un minut al emisiunii, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:52, peste 1.2 milioane de români se uitau la Vocea României.

Seara a început cu prestația impresionantă a lui Mihai Teacă, care i-a făcut pe toți antrenorii să întoarcă scaunele, iar, în cele din urmă, concurentul a ales să meargă mai departe alături de Theo Rose și Horia Brenciu. Cei doi au trăit un moment intens și la prestația Iuliei Petrea, când au primit Mute de la Smiley, însă concurenta a ales să li se alăture. Tot în echipa Theo & Horia vor continua competiția și Cristina Boghici și Alexandra Bordei, care au format un duo pe scenă. Smiley va merge mai departe cu Dafina Bușu și Rareș Ioan, care au avut momente spectaculoase, în timp ce George Synzheriak și Georgiana Munteanu au ales echipa Irinei Rimes, după ce i-au încântat pe antrenori. Francoise Manuel, Larisa Oneț și Alessia Anghel s-au făcut remarcate prin vocile lor, iar la final au ales să își continue parcursul alături de Tudor Chirilă.

Vinerea viitoare, de la 20:30, continuă etapa audițiilor pe nevăzute, într-o nouă ediție Vocea României. Emisiunea poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.