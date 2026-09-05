Smiley: „Eu nu am auzit așa ceva în viața mea. Nu mai pot să vorbesc. Nu există așa ceva. Eu sunt în stare de șoc. Ești memorabilă! Ești genul de moment care poate să definească sezonul ăsta”

Irina Rimes: „Ai avut o interpretare excepțională, unică la „Vocea României”. Fenomenală! Pentru mine ar fi o mare onoare să vii în echipa mea, să învăț eu de la tine!”

Theo Rose: „Ne-ai oferit o experiență întreagă. Ai avut concertul tău. Tu nu concurezi cu nimeni. Ești atât de specială, atât de mare! Mulțumim pentru momentul ăsta!”

Tudor Chirilă: „Toată lumea care s-a uitat la ediția asta se întreabă ce piesă va fi următoarea. Să faci o piesă mai bună ca asta e ceva ce nu s-a prea văzut la „Vocea României”. Pot să fiu eu ăla care să aleagă piesa cu care te-ai depășit”

Horia Brenciu: „Theo și cu mine suntem foarte uimiți de vocea ta. Suntem plăcuți surprinși de finețea ta!”

Cine este Francoise Manuel

Francoise Manuel s-a născut la Chișinău și a început să studieze muzica de mică, începând cu pianul. Mama sa, care avea o latură artistică și făcuse teatru, a fost cea care a îndrumat-o spre muzică și i-a pus bazele teoriei muzicale, auzului și intonației, scrie protv.ro.

La 11 ani, Francoise Manuel s-a mutat în Italia împreună cu mama sa, care a considerat că acolo va avea mai multe oportunități. A urmat un liceu obișnuit în paralel cu Conservatorul, unde a fost admisă în adolescență, iar la 16 ani a început să studieze canto. Nu a reușit să își finalizeze studiile, fiind nevoită să înceapă să muncească, însă nu a abandonat niciodată muzica.

Francoise Manuel a cântat în trupe, a lucrat ca pianistă în industria hotelieră și a reușit să trăiască din muzică timp de aproximativ 10 ani. A cântat inclusiv în Sri Lanka, unde a petrecut aproape un an, iar în ultimii ani a lansat două albume de rap și hip-hop. Deși adoră să cânte vocal, pianul rămâne pentru Francoise Manuel baza sa muzicală și instrumentul pe care l-ar alege fără ezitare.

Pandemia a făcut-o să se reorienteze profesional, iar Francoise Manuel a lucrat ca ospătăriță, traducătoare și secretară. Spune însă că muzica a fost mereu refugiul ei și că, indiferent de perioadele în care nu a avut o trupă, a continuat să compună și să cânte.

Experiența din Italia nu a fost lipsită de momente dificile. Francoise Manuel s-a confruntat, în timp, cu prejudecăți și comentarii rasiste, însă muzica a ajutat-o să își păstreze echilibrul și să meargă mai departe.

Acum, Francoise Manuel revine în lumea muzicii și a venit la „Vocea României” pentru a trăi această experiență și pentru a-și relansa parcursul artistic. A decis spontan să se înscrie, iar participarea la emisiune reprezintă pentru ea o șansă importantă de a reveni pe scenă și de a-și demonstra că poate transforma din nou muzica în principalul său drum profesional.

Francoise Manuel spune că pentru ea contează mai mult parcursul decât trofeul și este convinsă că experiența îi va aduce ceva valoros atât ca artist, cât și ca om. Dintre antrenori, și-ar dori să ajungă în echipa Irinei Rimes, pe care o consideră matură din punct de vedere artistic și cu care simte că are multe lucruri în comun.