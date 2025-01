Paris Hilton a publicat imagini cu ruinele casei sale din Malibu, care a fost distrusă de incendiile violente. FOTO & VIDEO

„Stau în ceea ce a fost casa noastră. Ceea ce simt este de nedescris”, a scris ea pe rețeaua de socializare X. „Când am auzit vestea, am fost în stare de șoc. Nu puteam înțelege ce se întâmplă.”

„Acum că sunt aici și văd cu ochii mei ce s-a întâmplat, simt că inima mea s-a rupt în milioane de bucăți”, a adăugat ea, mărturisindu-și tristețea de a vedea dispărând casa în care a crescut fiul ei Phoenix.

„Această casă nu a fost doar un loc în care să locuim. A fost locul în care am visat, am râs și ne-am creat amintiri minunate ca o familie. Să văd această casă arzând până la temelii este sfâșietor”, a spus ea.

I’m standing here in what used to be our home, and the heartbreak is truly indescribable.???????? When I first saw the news, I was in complete shock—I couldn’t process it. But now, standing here and seeing it with my own eyes, it feels like my heart has shattered into a million… pic.twitter.com/mJcFjQVVX7