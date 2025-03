O vedetă americană a părăsit SUA după realegerea lui Donald Trump. Unde locuiește acum

O'Donnell, cunoscută pentru emisiuni de televiziune precum „The Rosie O'Donnell Show” sau „The View”, a precizat că a luat această decizie majoră de a-şi schimba viaţa pentru binele copilului ei.

„Deşi nu m-am gândit niciodată că aş putea să mă mut într-o altă ţară, am decis că acesta ar fi cel mai bun lucru pentru mine şi pentru copilul meu de 12 ani", conform unui mesaj postat marţi pe contul său de TikTok.

„Îmi e dor de ceilalţi copii ai mei, îmi e dor de prieteni şi de multe lucruri legate de viaţa de acolo, de acasă dar încerc acum să-mi găsesc o casă aici, în această frumoasă ţară", a adăugat ea.

„Iar atunci când va fi sigur pentru toţi cetăţenii să se bucure de drepturi egale acolo, în America, atunci ne vom gândi dacă ne vom întoarce", a mai susţinut ea.

Cine este Rosie O'Donnell

Rosie O'Donnell, care a jucat şi în filme din anii '90 precum "A League of Their Own" şi "The Flintstones", a spus că nu mai suportă climatul politic din SUA şi s-a mutat în Irlanda la 15 ianuarie, cu câteva zile înainte ca Donald Trump să devină pentru a doua oară preşedinte al SUA.

„Am suferit când am văzut ce se întâmplă cu politica şi mi-a fost greu din punct de vedere personal. Iar personalul este politic, aşa cum ştim cu toţii" a mai susţinut ea.

Rosia O'Donnell s-a afirmat drept lesbiană în 2002 şi este o susţinătoare vocală ale drepturilor de adopţie pentru cuplurile de acelaşi sex.

Ea a mai precizat că este pe cale să aplice pentru cetăţenia irlandeză, reamintind că bunicii ei provin din Irlanda. "Irlandezii sunt atât de iubitori, de buni, te fac să te simţi binevenit. Sunt foarte recunoscătoare", a mai susţinut ea.

