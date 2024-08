O actriță din Star Wars a fost diagnosticată cu o boală autoimună. „Credeam că sunt supărată pe lume”

Ridley, în vârstă de 32 de ani, cunoscută pentru rolul lui Rey din ultimele filme Star Wars, a pus inițial simptomele, inclusiv ritmul cardiac accelerat, pierderea în greutate, oboseala și tremurul mâinilor, pe seama efectelor generate de filmări, scrie BBC.

„M-am gândit că tocmai am jucat un rol foarte stresant, probabil că de aceea mă simt rău", a declarat ea pentru Women's Health.

Însă, în urma unor analize a fost diagnosticată după ce un medic i-a sugerat că ar putea fi vorba de boala Graves, despre care i-a spus că adesea îi face pe oameni să se simtă „obosiți, dar în stare de alertă”.

„Nu te poți relaxa”

Daisy Ridley și-a dat seama că se simțea deosebit de iritată, a spus ea.

„A fost amuzant. Credeam că sunt supărată pe lume, dar se pare că totul funcționează atât de repede, încât nu te poți relaxa".

Ea a spus revistei că femeile nu ar trebui să fie pregătite să accepte să se simtă rău. „Cu toții citim statisticile despre femeile care sunt nediagnosticate sau subdiagnosticate și [este vorba despre] un fel de a veni la termeni cu a spune, "Eu într-adevăr, de fapt, nu se simt bine" și nu merge, "Sunt bine, sunt bine, sunt bine, sunt bine, sunt bine. Este doar normalizat să nu te simți bine."

Boala Graves este legată de o tiroidă hiperactivă și este „mult mai puțin severă decât cea prin care trec mulți oameni", a spus Ridley.

După ce a primit diagnosticul în urmă cu aproape un an și a făcut alte schimbări în stilul de viață și dieta, ea a spus că a devenit conștientă de diferența pe care au făcut-o.



Actrița britanică este cunoscută pentru apariția în filmele Star Wars, inclusiv The Force Awakens și The Last Jedi, precum și în dramele recente Magpie și Young Woman and The Sea.

Ce este boala Graves

Boala Graves este o afecțiune autoimună în care sistemul imunitar produce anticorpi care determină tiroida să producă prea mult hormon tiroidian, potrivit NHS.

Aproximativ 80% dintre persoanele cu o glandă tiroidă hiperactivă au această boală. Cauza este necunoscută, dar afectează mai ales femeile tinere sau de vârstă mijlocie și se transmite adesea în familie. Fumatul poate crește, de asemenea, riscul de a o contracta.

Simptomele pot include:

- Iritabilitate și schimbări ale emoțiilor; nervozitate sau anxietate

- Pierderea în greutate în ciuda unui apetit bun

- Palpitații (bătăi rapide sau neregulate ale inimii)

- Transpirație și senzație de căldură

- Tremurături sau tremurături somn insuficient

- Slăbiciune musculară, cu dificultăți în a se ridica de pe scaun sau a urca scările; mișcări intestinale frecvente

În cazul femeilor care au menstruație, aceasta poate deveni mai ușoară sau se poate opri complet. În 2011, rapperița americană Missy Elliott, pe atunci în vârstă de 39 de ani, a declarat că suferă de această boală și că aceasta i-a făcut părul să cadă și i-a oprit sistemul nervos.

