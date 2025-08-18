O actriță din China spune că a fost exorcizată cu forța pentru a i se trata depresia

Actrița Zhao Lusi spune că agenția care o reprezintă a exorcizat-o forțat pentru a-i trata depresia, după ce închis-o într-o cameră cu un șaman care i-a spus că este posedată de un spirit malefic, scrie South China Morning Post (SCMP).

Acuzația șocantă a stârnit o discuție aprinsă online despre posibilele abuzuri și stigmatizarea legată de sănătatea mintală în China.

Zhao Lusi, cunoscută și sub numele de Rosy Zhao, a fost numită una dintre vedetele de top născute după 1995 din China.

Și-a suspendat activitatea după ce s-a îmbolnăvit din cauza depresiei

Tânăra de 26 de ani a debutat în emisiunea de varietăți Mars Intelligence Agency în 2016 și a devenit un nume cunoscut pentru aparițiile în seriale de televiziune precum ”The Romance of Tiger and Rose” și ”Hidden Love”.

Se pare că actrița s-a îmbolnăvit din cauza depresiei în decembrie anul trecut și a trebuit să-și suspende întreaga activitate.

