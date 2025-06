Nicole Scherzinger, apariție spectaculoasă la premiile Tony 2025. Ținuta cu care a cucerit publicul. FOTO

Vedeta a urcat pe scenă emoționată, într-o rochie roșie, elegantă și strălucitoare, potrivit BBC.

Nicole Scherzinger a fost desemnată cea mai bună actriță într-un musical pentru rolul din Sunset Boulevard, reinterpretarea minimalistă semnată de Jamie Lloyd a musicalului lui Andrew Lloyd Webber.

Într-un discurs de acceptare emoționant, artista a vorbit despre succesul recent de pe Broadway, care vine la două decenii după ce a devenit celebră alături de trupa Pussycat Dolls.

„Crescând, m-am simțit mereu ca și cum nu aș aparține, dar voi toți m-ați făcut să simt că aparțin și că, în sfârșit, am ajuns acasă. Dacă este cineva acolo care simte că nu aparține sau că timpul lui nu a venit încă, să nu renunțe. Continuați să dăruiți, pentru că lumea are nevoie acum mai mult ca niciodată de iubirea și lumina voastră. Aceasta este o dovadă că iubirea câștigă întotdeauna”, a spus artista.

Cântăreața și fosta jurată X Factor câștigase același premiu și la echivalentul britanic al Tony Awards, premiile Olivier, pentru același rol, în versiunea West End a musicalului.

Declarațiile artistei

Nicole Scherzinger a declarat că a fost o „onoare” să lucreze cu compozitorul Andrew Lloyd Webber și i-a adus un omagiu regizorului Jamie Lloyd: „Ai văzut în mine ceea ce nimeni altcineva nu a văzut. Ne-ai oferit tuturor noi moduri de a visa și mi-ai schimbat viața pentru totdeauna.”

Artista a interpretat în cadrul ceremoniei piesa „As If We Never Said Goodbye” și a fost introdusă pe scenă de Glenn Close, care a jucat același rol în Sunset Boulevard pe Broadway, în 1995.

