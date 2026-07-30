Trupa a afirmat că muzica nu trebuie judecată în funcție de limbă și de originea geografică.

„Am decis să nu participăm la Grammy Awards anul acesta'', au declarat membrii BTS în mesaje publicate simultan pe conturile lor de Instagram, informează Agerpres.

''Sperăm ca muzica (noastră) să fie ascultată și apreciată pentru ceea ce este și nu pentru că se încadrează într-o categorie în funcție de regiune sau de limbă'', au subliniat ei.

Trupa sud-coreeană se numără printre favoriți în mai multe categorii importante ale Grammy Awards, printre care și Albumul anului, după imensul succes al celui mai recent material discografic al trupei, 'ARIRANG'.

Harvey Mason Jr, directorul Recording Academy, a spus, într-un comunicat, că este „întristat'' de decizia trupei.

„Categoria 'pop asiatic' a fost creată pentru a celebra profunzimea, diversitatea și ascensiunea extraordinară a creației pop din Asia'', a mai spus el. „Scopul acestei noi categorii este de a-i aduce în lumina reflectoarelor pe acești artiști''.

Au fost pe scenă, au fost nominalizați, dar încă nu au câștigat vreun Grammy

BTS este prima trupă sud-coreeană care a ajuns în fruntea clasamentului Billboard al celor mai bine vândute single-uri grație „Dynamite'' (2020), primul lor succes cântat în întregime în engleză.

Deși au cântat pe scena galei premiilor Grammy și au primit nominalizări în categoria Cel mai bun videoclip, trupa nu a primit niciodată un trofeu Grammy.

„ARIRANG'', titlu inspirat dintr-o melodie folclorică sud-coreeană, include multe segmente cântate în engleză și explorează teme precum identitatea coreeană. Albumul marchează revenirea trupei pe scena muzicală după o pauză pentru îndeplinirea serviciului militar.

Albumul lor nu s-ar fi putut califica în noua categorie „cea mai bună interpretare de muzică pop asiatică'' a Grammy Awards, întrucât nominalizarea presupune ca versurile „să utilizeze în mod semnificativ'' cel puțin o limbă asiatică.

Recording Academy, organizatorul Grammy Awards, a anunțat în luna iunie înființarea a cinci noi categorii.

Potrivit Recording Academy, acest nou premiu dorește să recompenseze „excelența artistică a producțiilor pop asiatic, originare din Asia sau recunoscute pe piețele asiatice, cum ar fi K-pop, J-pop și C-pop''.