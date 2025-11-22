Miss Jamaica a ajuns la spital după ce a căzut de pe scenă la Miss Universe. Ce spun medicii despre starea ei

22-11-2025 | 11:53
Miss Jamaica
Getty

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, rămâne internată în spital la trei zile după ce a căzut de pe scenă în timpul rundei preliminare de rochii de seară la Miss Universe.

Ioana Andreescu

Într-o actualizare a Organizaţiei Miss Universe Jamaica, publicată pe Instagram Stories vineri, 21 noiembrie, şi trimisă revistei PEOPLE, s-a explicat că sora lui Henry, dr. Phylicia Henry-Samuels, se află în prezent alături de Henry şi de mama lor, Maureen Henry, în Thailanda.

Starea concuretei și decizia medicilor

„Gabby nu se simte atât de bine pe cât ne-am fi dorit, dar spitalul continuă să o trateze corespunzător”, a declarat doctorul Henry-Samuels.

Ca urmare a stării sale, personalul medical a decis că Henry va trebui să rămână în secţia de terapie intensivă (ICU) pentru cel puţin şapte zile, „medicii continuând să o monitorizeze îndeaproape şi să îi acorde îngrijiri specializate”.

Nadeen Ayoub, miss palestina
Palestina va fi reprezentată pentru prima dată în istorie la „Miss Universe”. Cine este Nadeen Ayoub | GALERIE FOTO

Organizaţia Miss Universe Jamaica a cerut „jamaicanilor din ţară şi din diaspora să continue să o ţină pe Gabrielle în rugăciunile lor” în această „perioadă extrem de dificilă”. De asemenea, au încurajat oamenii din întreaga lume să se alăture „susţinându-i-o cu dragoste, putere şi speranţă”.

„Rugăm respectuos publicul şi utilizatorii reţelelor sociale să evite să distribuie comentarii negative, informaţii eronate sau speculaţii care ar putea cauza şi mai multă suferinţă familiei”, se arată în comunicat. „Prioritatea noastră rămâne recuperarea Gabriellei şi bunăstarea celor dragi ei. Rugăm cu amabilitate să continuaţi să manifestaţi compasiune, sensibilitate şi respect pentru intimitatea familiei în această perioadă dificilă”, se arată în comunicat.

Concursul Miss Universe a fost câştigat de Miss Mexic.

Sursa: News.ro

