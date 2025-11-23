Miley Cyrus împlinește 33 de ani. Detalii neștiute despre viața și cariera artistei. GALERIE FOTO

1. Numele real al lui Miley Cyrus este Destiny Hope. Părinții ei, Billy Ray și Tish Cyrus, au ales aceste nume pentru că „este darnică. Crede că suntem cu toții aici cu un motiv. Sunt foarte mândru de ea”, a spus tatăl ei.

2. Pentru că zâmbea mult în copilărie, familia a poreclit-o „Smiley”, care în cele din urmă a fost prescurtat în „Miley”. Ea și-a schimbat numele oficial în Miley Ray Cyrus în 2008.

3. Nașa ei este Dolly Parton, care s-a apropiat de tatăl ei după ce au lucrat împreună la începutul anilor '90.

4. Miley a știut că vrea să urmeze o carieră în entertainment după ce a văzut „Mamma Mia!” alături de tatăl ei.

„Asta vreau să fac, tati. Vreau să fiu actriță”

5. Și-a făcut debutul în actorie în serialul „Doc” de pe PAX TV.

6. La vârsta de 11 ani, Miley a fost la audițiile pentru „Hannah Montana”. Producția a crezut inițial că este prea mică pentru rol, dar după o căutare care a durat șase luni și în care au văzut peste 1.000 de actrițe, starul pop a fost readusă pe când avea 12 ani.

7. Într-un interviu din 2020 acordat alături de Hilary Duff, Miley a recunoscut că ea este cea care a inspirat-o să meargă la audițiile pentru „Hannah Montana”.

8. Premiera „Hannah Montana” a avut loc în martie 2006. Serialul a devenit unul dintre cele mai apreciate producții Disney din toate timpurile, iar Miley a devenit una dintre cele mai populare vedete de la Hollywood.

9. În timp ce pe ecran jucau rolurile a cele mai bune prietene, Miley Cyrus a dezvăluit că ea și fosta colegă de platou Emily Osment au avut probleme de înțelegere în primele două sezoane.

10. După terminarea serialului în 2011, Miley a dezvăluit că are probleme în a-și identifica propria personalitate: „Publicul era atașat de personaj, nu de mine”.

11. A fost dragoste la prima vedere atunci când Miley și Nick Jonas s-au văzut pentru prima dată la un eveniment caritabil, în 2006, când amândoi aveau 13 ani. Ei au avut o relație de doi ani.

12. Relația ei cu Nick Jonas a fost o inspirație pentru piesa „7 Things”, după despărțire. În videoclip, artista a purtat un lănțișor pe care fostul iubit i-l dăruise.

13. În timpul filmărilor pentru filmul „The Last Song” în 2009, Miley a început o relație cu actorul Liam Hemsworth. Ei s-au căsătorit în 2018 și au divorțat oficial în 2020.

14. Miley a recunoscut că trauma suferită după pierderea casei sale din Malibu din cauza incendiilor din 2018 a făcut-o să ia decizia de a se căsători cu Liam.

15. În timpul înregistrărilor pentru podcastul „Call Your Daddy” din 2020, Miley a dezvăluit că Liam a fost primul bărbat cu care a întreținut relații sexuale.

16. La scurt timp după despărțirea de Liam, Miley a început o relație amoroasă alături de Kaitlynn Carter. Cele două s-au despărțit după doar două luni.

17. Miley a transmis că este pansexuală în 2016, declarând pentru Variety că a întâmpinat dificultăți în a „înțelege” sexualitatea ei.

18. În 2017, Miley a susținut că a fost inspirația piesei „I Kissed a Girl” interpretată de Katy Perry.

„Am auzit-o la radio și am întrebat-o despre cine este. Mi-a spus că despre mine”, a povestit Miley.

Fondatoarea Fundației Happye Hippie

19. Artista este fondatoarea Fundației Happye Hippie ce luptă împotriva nedreptății față de tinerii fără adăpost, tinerii LGBTQ și alte comunități vulnerabile.

20. În autobiografia ei din 2009, Miley a dezvăluit că s-a născut cu tahicardie, o afecțiune care nu îi pune viața în pericol, dar care îi face inima să bată mai tare.

21. Miley a adoptat o dietă vegană timp de șase ani, însă a trecut în final la cea pescatariană deoarece creierul ei „nu funcționa cum trebuie”.

22. Deși „Party in the USA” este unul dintre hit-urile ei, Miley nu consideră că piesa este una bună. „O urăsc. Dar dintr-un oarecare motiv, oamenii o iubesc”.

23. În 2013, o petiție online postată pe site-ul „We the People” al Casei Albe a cerut președintelui Barack Obama să schimbe imnul național din „The Star-Spangled Banner” în „Party in the USA”.

24. Miley trebuie să interpreteze o voce pentru filmul „Hotel Transylvania”, însă a fost concediată după ce a cumpărat pentru ziua lui Liam un tort în formă de penis.

25. În 2010, imaginea inițială a lui Miley a luat o întorsătură radicală după ce a apărut într-un videoclip în timp ce consuma droguri.

26. În 2019, Miley a povestit că acea scenă a costat-o un contract cu Walmart.

27. Miley are 74 de tatuaje. Pe primul l-a făcut la 17 ani.

28. Artista a vorbit deschis despre problema ei cu alcoolul și despre procesul de dezalcoolizare de-a lungul anilor, dar și despre scăpările din timpul pandemiei.

29. Miley a explicat că decesele lui Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison și Kurt Cobain au inspirat-o în reevaluarea relației ei cu alcoolul.

30. În martie 2022, avionul în care se afla Miley a trebuit să facă o aterizare de urgență după ce a fost lovit de fulger, în timp ce se deplasa din Columbia spre Paraguay. Artista a mărturisit că a rămas traumatizată după acest incident.

