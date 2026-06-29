Filmul "Oppenheimer" al regizorului Christopher Nolan deţinea anterior recordul în categoria filmelor bazate pe personaje reale, cu încasări globale de 975 de milioane de dolari, o sumă remarcabilă pentru o dramă istorică clasificată R, cu o durată de aproape trei ore.

"Michael" s-a clasat deja ca cel mai profitabil film biografic muzical din toate timpurile, depăşind producţia din 2018 dedicată formaţiei Queen, "Bohemian Rhapsody", care a generat 911 milioane de dolari la nivel global.

Filmul "Michael", distribuit de Lionsgate în SUA şi de Universal pe pieţele internaţionale, a înregistrat încasări de 607,2 milioane de dolari în străinătate şi de 370,2 milioane de dolari pe piaţa internă începând din aprilie.

Lungmetrajul a debutat cu încasări de 97 de milioane de dolari pe piaţa internă şi 217 milioane de dolari la nivel global, doborând recordul de debut pentru filmele biografice muzicale stabilit în 2015 de "Straight Outta Compton" (60 de milioane de dolari).

Susţinut de recomandări şi de vizionările repetate, "Michael" a rămas un succes de box-office pe tot parcursul sezonului competitiv de vară.

Regizat de Antoine Fuqua, filmul "Michael" urmăreşte parcursul artistului, de la formaţia Jackson 5 până la statutul său de "Rege al Popului".

Jaafar Jackson, nepotul real al cântăreţului, îl interpretează pe Michael Jackson în debutul său actoricesc, alături de Colman Domingo şi Nia Long, care îi interpretează pe părinţii săi, Joe şi Katherine.

Criticii de film au reproşat filmului "Michael" faptul că prezintă o viziune "îndulcită" asupra vieţii lui Jackson, deoarece nu include acuzaţiile de abuz sexual asupra copiilor care i-au fost aduse cântăreţului în ultima parte a carierei sale.

Deoarece "Michael" omite cele mai controversate aspecte ale vieţii lui Jackson, Lionsgate a putut să pună accentul, în materialele de marketing, pe elementele filmului care atrag publicul, inclusiv reconstituirile meticuloase ale concertelor şi videoclipurilor muzicale.

Printre alte recorduri, "Michael" este filmul cu cele mai mari încasări din istoria Lionsgate, depăşind "The Hunger Games: Catching Fire" din 2013 (865 de milioane de dolari, sumă neajustată la inflaţie).

Se preconizează că studioul va da undă verde pentru cel puţin încă un film despre viaţa lui Jackson.