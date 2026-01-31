Macaulay Culkin, starul din „Home Alone”, mesaj sfâșietor după moartea lui Catherine O’Hara: „Mamă, credeam că mai avem timp”

Macaulay Culkin, cunoscut pentru rolul lui Kevin din filmele „Singur Acasă” i-a adus un ultim omagiu actriței Catherine O’Hara, care a decedat vineri la vârsta de 71 de ani.

autor
Aura Trif

Co-starul ei din „Home Alone” a postat pe Instagram o fotografie cu ei doi din film, alături de o poză din decembrie 2023, când Culkin a primit steaua sa pe Hollywood Walk of Fame: „Mama. Credeam că mai avem timp. Îmi doream mai mult. Îmi doream să stau într-un scaun lângă tine. Te-am auzit. Dar aveam atât de multe de spus. Te iubesc. Ne vedem mai târziu.”

Cei doi au jucat împreună rolurile de mamă și fiu în clasicul de Crăciun din 1990 și în continuarea din 1992, „Home Alone 2: Lost in New York”.

Pedro Pascal a adus și el un omagiu pe Instagram, postând o fotografie cu el și O’Hara de pe platoul sezonului doi al serialului „The Last of Us”.

„Oh, ce genial a fost să fiu aproape de tine. Recunoștință eternă. Lumea mea este mai puțin luminoasă, dar această lume norocoasă care te-a avut, te va păstra mereu. Mereu ♥️ Singura și unică #CatherineOHara.”

Creatorul „The Studio”, Seth Rogen, a scris un omagiu lung pentru actriță pe Instagram, alături de o fotografie cu ei doi râzând împreună:

„Chiar nu știu ce să spun. I-am spus când am întâlnit-o prima dată că o consider cea mai amuzantă persoană pe care am avut plăcerea să o văd pe ecran. «Home Alone» a fost filmul care m-a făcut să vreau să fac filme. Să lucrez cu ea a fost o adevărată onoare. Era isterică, amabilă, intuitivă, generoasă… m-a făcut să vreau să facem serialul nostru suficient de bun pentru a merita prezența ei în el. Este pur și simplu devastator. Suntem norocoși că am trăit într-o lume în care ea a existat.”

Regizorul Tim Burton, care a lucrat cu O’Hara în mai multe filme, inclusiv „The Nightmare Before Christmas” și cele două filme „Beetlejuice”, a postat o fotografie de pe platoul de filmare, scriind: „Catherine, te iubesc.”

Christina Ricci, care a lucrat cu actrița la filmul din 2006 „Penelope”, a postat o fotografie cu ea și O’Hara, numind-o „actriță strălucită” în descriere:

„Am avut atât de mult noroc să lucrez cu această legendă, una dintre eroinele mele, marea Catherine O’Hara. Atât de trist că nu mai este printre noi. Era cea mai minunată, caldă, amabilă, amuzantă ființă și cea mai talentată și strălucită actriță. Ce pierdere imensă. Odihnește-te în pace, Catherine.”

Catherine O'Hara a murit la 71 de ani

Actriţa canadiano-americană Catherine O'Hara, cunoscută în special datorită rolurilor interpretate în filmele "Beetlejuice" şi "Home Alone" ("Singur acasă"), a decedat la vârsta de 71 de ani, a anunţat vineri compania sa de management artistic, informează AFP şi Reuters.

Ea a jucat în ultimii ani şi în două seriale de televiziune foarte populare, "Schitt's Creek" şi "The Studio". Actriţa a murit în reşedinţa sa din Los Angeles după o scurtă boală, a precizat pentru revista Variety agenţia de management artistic CAA, care o reprezenta.

Născută la Toronto în 1954, Catherine O'Hara a debutat în cinematografie în 1980. În 1988, a interpretat-o pe Delia Deetz, soacra personajului jucat de Winona Ryder în legendarul film "Beetlejuice", regizat de Tim Burton.

Însă anul 1990 a fost acela care i-a adus notoritate la nivel mondial, după ce a jucat-o pe mama lui Kevin, copilul interpretat de Macaulay Culkin în comedia "Home Alone" ("Singur acasă"). A reluat acest rol şi în continuarea peliculei originale, "Home Alone 2: Lost in New York" (1992).

Mai recent, Catherine O'Hara a interpretat personajul extravagant Moira Rose în serialul TV "Schitt's Creek", care i-a adus un premiu Primetime Emmy în 2020 la categoria "cea mai bună actriţă într-un serial TV de comedie" şi care a ajutat-o apoi să câştige şi un Glob de Aur în 2021 la aceeaşi categorie. Actriţa avea în palmares şi două premii SAG, ce i-au fost atribuite de Sindicatul actorilor americani.

A jucat în 2025 şi în serialul dramatic post-apocaliptic "The Last of Us", produs şi difuzat de HBO. 

Sursa: Fox News

