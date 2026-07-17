În plus, tot acolo și-ar fi amenajat și o locuință. În clădirea care ar trebui folosită ca spațiu de cazare pentru instructorii instituției, au fost descoperite la un control supriză, creme de ciocolată, forme și tăvi de prăjituri. Directoarea a fost deja destituită.

”-Unt de cacao. Ăsta e caramel, dar câtă Nachola mâncați, doamnă?

-Dau cadou la biserică, le-am făcut să le dau cadou la biserică! Eu nu mănânc dulciuri deloc”.

Directoarea instituției părea cu adevărat amuzată atunci când a trebuit să dea explicații cu privire la ingredientele găsite la controlul la care a participat și ministrul.

”-Cine a stat aici, văd că și-a făcut un mic business, așa, cu ciocolată. Păi, văd ciocolată, forme de ciocolată. Să ne explice cum pot exista atât de multe ingrediente vrac - toate legate de un subiect.

-Nu le face nimeni, nu le vinde, nu le face nimeni, trebuie autorizație, nu poți să faci ciocolată fără să vinzi”.

Numai că bomboanele de ciocolată erau promovate pe contul personal al directoarei. Anna Maria Dudaș nu a comentat până acum situația, însă colegii i-au sărit în ajutor.

Aurel Asmarandei, director juridic: ”Este bucătăria unde ei își fac mâncare, toți. E o bucătărie comună în care și-a adus câte un instrument din ăsta de preparat mâncare instant. Dumnealor s-au luat de această cutie în care sunt ingrediente pentru dulciuri, această cutie în care au fost - ambele sunt expirate - pe asta nu o mai deschid, că miroase urât”.

Camerele din clădirea aflată lângă Gara de Nord sunt folosite pentru cazarea instructorilor din țară care țin cursuri în București. Directoarea instituției a păstrat o încăpere și pentru ea.

”Ciocolatiera” a condus de mai multe ori CENAFER

”-Eu mi le-am amenajat cât puteam din banii mei, să arate cât de cât ok.

-Dar dvs stați în permanență aici.

-Vin, plec, vin plec”.

Aurel Asmarandei, director juridic: ”Doamnele mai au și ele hobby-urile lor, pretențiile lor, nu știu. Credeți-mă, eu sunt angajat de putin timp, dacă vor să își facă o prăjitură doamnele și domnii…”.

Dormitoarele par lăsate în paragină și mai degrabă folosite pentru depozitare. Saltelele sunt vechi, mobilierul este uzat, băile au pereți scorojiți. Directorul juridic spune că nu sunt alocați bani pentru investiții, iar de la minister primește doar 21 de lei pentru fiecare persoană cazată.

Într-o cameră de câțiva metri pătrați sunt înghesuite patru paturi, unele fără lenjerie, trei birouri vechi, pline de praf, un televizor, un fotoliu și mai multe scaune. Aici vin și locuiesc pentru câteva zile profesori, care îi pregătesc pe cei care se ocupă de siguranța pe transportul feroviar.

Potrivit datelor prezentate de autorități, Anna Maria Dudaș a condus în mai multe mandate instituția. Pe ultimul l-a început în octombrie 2021.